الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
رياضة

الريشة الطائرة تطير إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

منتخب شباب الريشة
منتخب شباب الريشة
محمد سمير

غادرت بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة مطار القاهرة متجهة إلى العاصمة لواندا للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من، “عمر أحمد الصبان، مؤمن خالد والي، ملايكة محمد محمود، ونور محمد فكري”.

ويرافق البعثة، آلاء محمد يوسف مدربة وتقوم بعمل الإداري.

وتوافقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة مصر ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين، والسعي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية، السلاح، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، والجودو، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس ياسر إدريس.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعدها في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

وتسعى دورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى تعزيز دور الرياضة بين الشباب الأفريقي، واكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها، استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة، سواء في دورة الألعاب الأفريقية للكبار أو الأولمبياد للشباب، وصولًا إلى الألعاب الأولمبية للكبار مستقبلًا.

كما تهدف البطولة إلى ترسيخ قيم الوحدة والتبادل الثقافي بين الدول الأفريقية، وإتاحة منصة مشتركة للتقارب والتعاون بين الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء القارة.

وتقام منافسات دورة برياضيين شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما.

وأكدت الأنوكا أن البطولة ستمثل حدثا قاريا استثنائيا، حيث ستقام منافساتها في ست مدن أنجولية، هي، لواندا، بنغيلا، لوبانغو، هوامبو، ميديس، كاكسيتو.

ستشهد الدورة إدراج نحو 33 رياضة متنوعة تشمل ألعاب القوى والتجديف، وكرة السلة 3×3 والملاكمة، وركوب الدراجات سباقات الطرق السريعة وسباقات الدراجات الهوائية)، المبارزة، وركوب الخيل، وكرة القدم وكرة القدم الشاطئية، وكرة الصالات، والحولف، ورفع الاثقال، والحمباز وكرة اليد وكرة اليد الشاطئية، والجودو والكاراتيه دو، والمصارعة، والسباحة، والرجبي، والتنس وتنس الطاولة، والتايكوندو، والترياتلون، والتزلج على الألواح، والبريك دانس، والرماية الرياضية، وحتى الألعاب الأفريقية التقليدية.

بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة دورة الألعاب الأفريقية للشباب وزارة الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية داكار 2026

