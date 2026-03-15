المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي متهم بالتزوير في الأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة الازبكية.

التزوير والنصب علي المواطنين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على محررات مزورة بلغت عدد 400 محرر مزور ولاب توب وجهاز كمبيوتر مما يؤكد نشاطهم الإجرامي في التزوير، و3 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدموها في مزاولة نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.