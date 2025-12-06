منتخب مصر يغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية

غادر منتخب مصر مطار القاهرة، اليوم السبت، إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية، في أول ظهور عالمي للمنتخب بعد تتويجه التاريخي بلقب بطولة إفريقيا من أول مشاركة.

ويمثل مصر في البطولة كل من: عاليا عمرو الغندور وفاطمة محمد ربيع ولجين أشرف وندى شريف محمد وأحمد علي البهنساوي ومحمود منتصر محمود وعبد الرحمن مجدي عبد الستار وعلي أشرف محمود.

ويقود المنتخب فنيًا: الكابتن منير فايز ويترأس البعثة كابتن منة الطناني عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقدم الاتحاد المصري دعمه الكامل للمنتخب، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كامل الاستعدادات.

وتمنى الاتحاد المصري للريشة الطائرة كل التوفيق لبعثة المنتخب في هذا التحدي العالمي، وأكد ثقته في قدرة المنتخب على رفع اسم مصر عاليًا في أولى مشاركة على الساحة الدولية.

وأكد الاتحاد أن دعم المنتخب في هذه المشاركة العالمية يأتي ضمن خطة شاملة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، مع تعزيز حضور مصر في المنافسات الدولية للريشة الهوائية.