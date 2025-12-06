بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

كشفت الفنانة جميلة عزيز تفاصيل حالتها الصحية بعد عودتها لمواجهة مرض السرطان للمرة الثانية، مؤكدة أنها أنهت مرحلة العلاج الكيميائي بالكامل، وتبدأ حاليًا مرحلة علاجية جديدة بالتزامن مع خضوعها لفحوصات طبية لمعرفة مستجدات وضعها الصحي.

وقالت جميلة عزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية من البداية" الذي تقدّمه دكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس:

"الحمد لله خلصت الكيميائي، ولسه باخد علاج تاني، وهعمل فحوصات علشان أطمن وأشوف اللي حصل.. ادعولي.

وأضافت أن نقابة المهن التمثيلية تتواصل معها بشكل مستمر للاطمئنان عليها، كما حرص عدد من زميلاتها، أثناء خضوعها لعملية جراحية وهو ما منحها دعمًا نفسيًا كبيرًا في هذه المرحلة.

وأكدت جميلة عزيز أنها تحاول مواجهة المرض بروح إيجابية وإرادة قوية، موجّهة الشكر لكل من ساندها ووقف بجانبها خلال محنتها.