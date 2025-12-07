بتهمة التحـ.رش بابنته .. والد تلميذة يُحرّر محضرًا ضد مدير معهد أزهري بقنا

حرّر والد تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمعهد أزهري، محضرًا ضد مدير المعهد يتهمه بالتحرش بابنته داخل المعهد خلال اليوم الدراسي، بإحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وأشار والد التلميذة في أقواله إلى تعرض نجلته للتحرش من قبل مدير المعهد أثناء اليوم الدراسي، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدير.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد تلقّي بلاغ من وَلِي أمر تلميذة بالصف السادس الابتدائي الأزهري ضد مدير المعهد بتهمة التحرش بابنته داخل المعهد.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت المباحث الجنائية بالتحرّي حول الواقعة لكشف ملابساتها والتأكد من صحتها.

كما تم إخطار مدير المعهد المُدعى عليه للمثول أمام جهات التحقيق لمباشرة التحقيق معه حول الادعاءات الواردة في البلاغ المقدم من وَلِي أمر التلميذة.