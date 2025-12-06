متحدث التربية والتعليم: إقبال كبير على المدارس اليابانية وتعلم الذكاء الاصطناعي

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع عدد من الخبراء اليابانيين بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن المدارس المصرية اليابانية صدر قرار بإنشاؤه عام 2017 وانطلق فعليا في العام الدراسي 2018-2019، والآن لدينا 69 مدرسة في توسع غير مسبوق وهناك إقبال كبير جدا على المدارس المصرية اليابانية بسبب توفيرها للبيئة التعليمية التي تركز على المهارات والقدرات الخاصة على الطلاب.

وأشار إلى إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للمقرر الدراسي للعام الحالي بالتعاون مع اليابان بناءا على بروتوكولات تعاون مع الجانب الياباني.

أوضح أن كل الطلاب البالغ عددهم 750 ألف طالب سجلوا على المنصة منهم 236 ألف طالب، انتهوا من كل المحتوي التعليمي على المنصة، وهذا يشير إلى أن هناك إقبال كبير على التطور التكنولوجي.