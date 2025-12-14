طارق عباس يكشف تفاصيل قرارات دولية جديدة لتطوير تصنيف لاعبي الريشة الطائرة

كشف طارق عباس عضو لجنة ممثلي اللاعبين بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن حزمة من القرارات المهمة التي جرى الاستقرار عليها خلال اجتماع اللجنة الأخير، في إطار خطة تطوير منظومة اللعبة والارتقاء بها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على إجراء تعديلات جوهرية في تصنيف اللاعبين، شملت دمج بعض الكلاسات وإلغاء أخرى، في إطار السعي لتحقيق مزيد من العدالة التنافسية وتحديث آليات التصنيف بما يتماشى مع تطور اللعبة على المستوى الدولي.

وعقب اجتماع لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، عقد الكابتن طارق عباس جلسة تنسيقية مع المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الطائرة، الكابتن محمد عاطف، استعرض خلالها بشكل تفصيلي التغييرات الجديدة في تصنيف اللاعبين، والمقرر تطبيقها خلال البطولات المقبلة، مؤكدا أن الاجتماع الدولي شهد مناقشات موسعة انتهت إلى قرارات مهمة في هذا الملف، وحرصت على نقلها فورا للجهاز الفني المصري، لضمان الجاهزية الفنية المبكرة والتعامل الأمثل مع المرحلة القادمة وفق المعايير الدولية الجديدة.

وأكمل طارق عباس: سأتقدم خلال الفترة المقبلة بمقترحات رسمية للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، تتضمن إطلاق برامج تعليمية وورش توعوية للاعبين، تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع، بهدف تطوير اللاعبين ورفع مستوى الوعي الفني والإداري لديهم بما يخدم مسيرتهم الرياضية.