أحمد موسى للزمالك: «انسوا أرض أكتوبر.. والخطيب هيعمل فروع للأهلي في كل مكان»

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة سحب نادي أرض الزمالك بأكتوبر قائلا: «انسوا أرض حدائق أكتوبر دي لأن الموضوع دلوقتي في أيدي النيابة العامة، وهذا القرار ليس عقوبة للجماهير، وجمهور الزمالك من حقه أن يسأل ماذا حدث منذ 2003 حتى اليوم».

المجالس الماضية

وأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أنه تم تخصيص أرض منذ 2003 ولماذا تُركت تلك الأرض حتى اليوم، لماذا يتم توجيه اللوم على وزارة الإسكان؟.. أين المجالس الماضية التي تركت الأرض حتى اليوم بهذا الوضع؟».

وأضاف موسى: "بنصح نادي الزمالك يدور على أرض أخرى، لأن تقارير أرض حدائق الأهرام في أكتوبر قد تطول، والزمالك له الحق في أن يكون له فرع واثنين وثلاثة، مثله مثل الأهلي الذي له فروع في كل مكان».

ولفت أحمد موسى قائلا: «كابتن محمود الخطيب هيعمل لنا نادي في سوهاج والأقصر والعلمين وكل مكان».