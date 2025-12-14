داعية إسلامية: يجوز تخصيص عطية أكبر لابن من ذوي الهمم دون حرج شرعي

ردّت الداعية الإسلامية نيفين مختار على تساؤل حول جواز تخصيص عطية أكبر لابن من ذوي الهمم مقارنة بأخوته.

الأمر جائز ولا حرج فيه

وخلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه شرعًا.

وأشارت إلى أنه في حال كان للأب ثلاثة أبناء، من بينهم ابن من ذوي الهمم، فمن الطبيعي أن تختلف أوجه الإنفاق بينهم، مؤكدة أن مراعاة احتياجات هذا الابن الخاصة والسعي لتأمين مستقبله قد يتطلب منحه نصيبًا أكبر من العطية، خاصة إذا كان أخوته قد حصلوا بالفعل على حقوقهم من تعليم ومصروفات ومتطلبات أخرى.

التعارض مع أحكام الشريعة

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على الطفل الأصغر سنًا، إذ قد يكتب له الأب نصيبًا أكبر؛ لأنه لم ينل بعد ما ناله أخوته الكبار من رعاية وتعليم، مشددة على أن هذه التصرفات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بل تهدف إلى تحقيق العدل وتأمين مستقبل الأطفال الصغار وذوي الهمم.