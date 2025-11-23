نيفين مختار: تجاوز الميقات وسوء تطبيق المناسك قد يبطل العمرة

كشفت الداعية الإسلامية نيفين مختار عن مجموعة من التصرفات التي يقع فيها بعض المعتمرين وقد تؤدي إلى فساد العمرة أو نقص أجرها، مؤكدة ضرورة الإلمام بأحكام المناسك قبل الشروع فيها.

تقديم السنن على حساب الواجبات

وأوضحت مختار، خلال استضافتها في برنامج أنا وهو وهي مع الإعلامي شريف عبد البديع على قناة صدى البلد، أن كثيرين يخلطون بين الفرض والسنة أثناء أداء العمرة، محذّرة من تقديم السنن على حساب الواجبات، وهو خطأ شائع يوقع البعض في الحرج دون قصد.

لمس الحجر الأسود

وأضافت أن محاولة لمس الحجر الأسود أو تقبيله تُعد سنة، لكن الازدحام والتدافع المحظورين قد يتسببان في مشكلات، منها احتكاك الرجال بالنساء أو انكشاف شعر السيدات عند سحب غطاء الرأس، وهو ما ينبغي تجنّبه بالكامل حفاظًا على صحة النسك.

كما نبّهت إلى أن تجاوز الميقات دون الإحرام من أكثر الأخطاء تكرارًا، موضحة أن البعض يؤجل الدخول في النسك أو يغفل عنه أثناء السفر، وعند الوصول إلى جدة يصبح قد تجاوز الميقات ويلزمه حكم شرعي.

وفي ختام حديثها، شددت نيفين مختار على أن من يمر بالميقات دون إحرام فعليه فدية، وأن الجهل بالأحكام ليس مبررًا، داعية كل معتمر إلى السؤال والتثبّت قبل أداء المناسك لتفادي الوقوع في هذه الأخطاء.