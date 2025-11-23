قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"
قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب.. متى أول عطلة رسمية مقبلة؟
النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور
الصفقات الشتوية.. إجتماع حاسم للخطيب وتوروب في الأهلي خلال ساعات
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية على مستوى دولي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الخطوة المرتقبة
هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر
هل يجوز جمع الصلاة بسبب حضور الدروس؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجونة يحقق الفوز أمام الاتحاد السكندري في الدوري
سيول| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
روح ومسئولية.. حسين ياسر المحمدي يحث لاعبي الزمالك على الفوز تكريمًا لـ محمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه اتخاذ قرارات حازمة ضد جماعة الإخوان، تشمل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيشمل التعامل مع الدول التي تتواجد فيها الجماعة على هذا الأساس.

 تأثير واسع على الصعيد الدولي

وأضاف موسى أن الإخوان منتشرون في العديد من الدول الأوروبية، موضحًا أن أي تحرك أمريكي سيؤثر بشكل مباشر على هذه الدول، ووصف الأمر بأنه سيكون له تأثير واسع على الصعيد الدولي. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن ما حدث في عام 2023 يمثل بداية لتحرك عالمي ضد الجماعة، مؤكدًا أن هناك دولًا مثل مصر والسعودية والأردن قد صنفت الإخوان رسميًا كجماعة إرهابية.

واختتم موسى حديثه بالقول إن هذه الخطوة تستحق التحية للرئيس ترامب، معتبرًا أنها "خطوة قوية ومهمة في مواجهة الجماعة على مستوى العالم".

 الأوضاع الدولية والإقليمية

ويأتي حديث موسى ضمن متابعته المستمرة للأحداث السياسية والإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات المتعلقة بالإخوان وتأثيرها على الأوضاع الدولية والإقليمية.

