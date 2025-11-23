قرارات مرتقبه بتصنيف الإخوان دوليا منظمة إرهابية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه اتخاذ قرارات حازمة ضد جماعة الإخوان، تشمل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيشمل التعامل مع الدول التي تتواجد فيها الجماعة على هذا الأساس.

تأثير واسع على الصعيد الدولي

وأضاف موسى أن الإخوان منتشرون في العديد من الدول الأوروبية، موضحًا أن أي تحرك أمريكي سيؤثر بشكل مباشر على هذه الدول، ووصف الأمر بأنه سيكون له تأثير واسع على الصعيد الدولي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن ما حدث في عام 2023 يمثل بداية لتحرك عالمي ضد الجماعة، مؤكدًا أن هناك دولًا مثل مصر والسعودية والأردن قد صنفت الإخوان رسميًا كجماعة إرهابية.

واختتم موسى حديثه بالقول إن هذه الخطوة تستحق التحية للرئيس ترامب، معتبرًا أنها "خطوة قوية ومهمة في مواجهة الجماعة على مستوى العالم".

الأوضاع الدولية والإقليمية

ويأتي حديث موسى ضمن متابعته المستمرة للأحداث السياسية والإقليمية، وتسليط الضوء على التطورات المتعلقة بالإخوان وتأثيرها على الأوضاع الدولية والإقليمية.