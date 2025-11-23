تحركات أمريكية مرتقبة ضد الإخوان وتوقعات بتداعيات دولية واسعة

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق جماعة الإخوان، من بينها السعي لتصنيفها كمنظمة إرهابية. ووفقًا لموسى، فإن هذا التوجه الأمريكي سيعامل الجماعة وداعميها حول العالم على هذا الأساس.

وأوضح موسى أن انتشار الإخوان داخل عدد من الدول الأوروبية يجعل أي خطوة أمريكية في هذا الاتجاه ذات تأثير مباشر على مواقف تلك الدول، معتبرًا أن التحرك المتوقع ستكون له انعكاسات دولية ملموسة.

وأشار إلى أن عام 2023 شكّل بداية موجة دولية جديدة لمواجهة الجماعة، لافتًا إلى أن دولًا مثل مصر والسعودية والأردن صنفت الإخوان بالفعل كجماعة إرهابية في وقت سابق.

وختم موسى حديثه بالتأكيد على أن التحرك الأمريكي المحتمل يمثل خطوة قوية في سياق الجهود الدولية لمواجهة الجماعة، معتبرًا إياه تطورًا مهمًا على مستوى الإقليم والعالم.