«الإعلاميين» تستمع لمدحت شلبي بشأن الشكوى المقدَّمة من النادي الأهلي ضده

حضر اليوم الكابتن مدحت شلبي إلى مقر نقابة الإعلاميين للاستماع إلى تفاصيل الشكوى المقدَّمة من النادي الأهلي ضده والرد عليها أمام الجهة المختصة بنقابة الإعلاميين .

في إطار دور نقابة الإعلاميين في نبذ التعصب وحل مشكلات الإعلام الرياضي واستكمالاً لدورها بمتابعة الشكاوى المعروضة وفقاً لضوابط ميثاق الشرف الإعلامي والقانون المنظّم للمهنة.

وقد جرت الجلسة في مناخ مهني يسوده الاحترام الكامل للقانون وإجراءاته ، حيث قدّم الكابتن مدحت شلبي إيضاحاته الرسمية، تمهيداً لرفع توصية لجنة التحقيق إلى مجلس النقابة لإتخاذ ما يلزم قانوناً.

وتؤكد نقابة الإعلاميين حرصها الدائم على صون المهنية، وحماية حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وضمان حقوق جميع الأطراف، مع رفض أي تعصب أو تجاوز يمس القيم الرياضية أو المجتمع.

تنظيم شؤون الإعلاميين

وتشير نقابة الإعلاميين أنها الجهة القانونية الوحيدة المخوَّلة بتنظيم شؤون الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، وإنها الجهة المختصة بمساءلة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة أي إعلامي لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

هذا وتستمر نقابة الإعلاميين في التأكيد على التعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الإعلامية وغير الإعلامية في جمهوريه مصر العربية وذلك ، بما يضمن حقوق المجتمع والمؤسسات والأفراد ويحافظ على الرسالة الإعلامية ومسؤوليتها ترسيخاً للعمل بروح الفريق في الجمهورية الجديدة.