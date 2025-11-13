الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر

علق الإعلامي مدحت شلبي، على تصرف أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، بعدم مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: “ماذا لو زيزو مد إيده وهشام نصر، ممدش إيده؟ الدنيا أكيد هتتقلب، طيب لو حدث العكس، ماذا لو هشام نصر، مد إيده وزيزو، ممدش؟ كانت الدنيا اتقلبت في الأهلي أو الزمالك”.

وأضاف: “اللي مش هيمد ايده، هيتمد على السوشيال ميديا سواء من الأهلي أو الزمالك، أنا ده تعليقي بس لأن الله أعلم هل كان المهندس هشام نصر، ينتوي يمد ايده؟ الله أعلم، خلينا نقول سحابة صيف وعدت”.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي، بل تم إرسال شكوى أخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية.

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة.