قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

حدّد قانون الإيجار القديم آلية انتقال المستأجر إلى الوحدة البديلة التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث يتم الانتقال قبل انتهاء عقد الإيجار القديم وليس بعد إخلاء الوحدة.

من المستحق للحصول على وحدة بديلة؟
أوضح القانون أن الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة يقتصر على:

المستأجر الأصلي

أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا

وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وبشرط التقدم بالطلب قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لعقود الإيجار القديم.

ما شروط التقدم بطلب الوحدة البديلة؟
اشترط القانون عدة ضوابط أساسية لقبول طلب التخصيص، من أهمها:

تقديم طلب رسمي للجهة المختصة.

إرفاق إقرار مكتوب بالتعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.

تنفيذ الإخلاء فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويهدف ذلك إلى تنظيم عملية الانتقال بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر في آن واحد.

وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون يتضمن آليات تلقي طلبات المستأجرين، وشروط وضوابط التخصيص، وترتيب أولويات الحصول على الوحدات.

كما أكد القرار ضرورة الانتهاء من تخصيص وحدة بديلة للمستأجر الأصلي أو زوجه الممتد إليه العقد قبل عام على الأكثر من انتهاء مدة عقد الإيجار.

هل للمستأجر أولوية في المشروعات السكنية الجديدة؟
منح القانون المستأجرين المتقدمين بطلبات رسمية أولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة التي تطرحها الدولة، متى استوفوا الشروط وقدموا إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة، والتوزيع العادل للوحدات المتاحة.

قانون الإيجار القديم المستأجر وحدة بديلة عقد الإيجار القديم إخلاء الوحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

الألماس

العلماء كشفوا السر.. كيف يمكن العثور على أماكن الألماس بسهولة؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

ظواهر فلكية

عام السماء المدهشة.. 2026 يحمل كسوفات نادرة وزخات شهب استثنائية

بالصور

تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد