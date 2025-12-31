خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو

أكد الفنان خالد الصاوي أن الكلاب علمتْه معنى الرحمة، مشيرًا إلى أنه كان في الماضي يتعامل بقسوة مع الحيوانات، لكنه عندما وجد الرحمة فيها أصبح من أكبر المدافعين عن حقوق الحيوانات.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، إنه مرَّ بفترة صعبة في شبابه تمثلت في الإلحاد، لكنه سرعان ما عاد إلى مرحلة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى.

وتابع الفنان خالد الصاوي أن تأخُّره في الزواج كان قرارًا ندم عليه، خاصةً أنه كان سببًا في تأخر أن يكون أبًا في سنٍّ مبكرة، لذلك عمل على “الأبوة الروحية” لعدد من الشباب.