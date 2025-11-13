بيجري ومش عارف رايح فين .. مدحت شلبي ينتقد شيكو بانزا

انتقد الإعلامي مدحت شلبي، شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، بعد المستوى الذي ظهر عليه منذ انضمامه للأبيض.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: “شيكو بانزا ده بيجري وهو مش عارف رايح فين، مش عارف اختيار التعاقد مع شيكو بانزا، تم على أساس إيه!”.

وتابع: “عدي الدباغ، لعب مع الزمالك 11 مباراة أحرز 3 أهداف فقط، ولم يصنع أي هدف، هل ده معقول!”.

وأتم: “أتمنى المسؤولين في نادي الزمالك ميزعلوش مننا، الإعلام شغلته لازم يتكلم مينفعش ميتكلمش، لازم تتقبلوا النقد مش الوسيلة إنكم تشهروا بيا في السوشيال ميديا، الوسيلة إنك تعالج”.