خبير لوائح: اتحاد الكرة عمل «لعبة توازنات» في عقوبات السوبر

انتقد محمد رشوان، خبير لوائح بالفيفا، القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن العقوبات الصادرة ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، وطريقة الإعلان عن العقوبة.

وقال محمد رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هنفضل كل سنة نلعب لعبة التوازنات.. الواقعة الخاصة بأحمد سيد زيزو مع نائب رئيس الزمالك هشام نصر لا يوجد في اللائحة ما يفرض عقوبات حولها».

وأردف قائلًا: «من المؤسف أنه تم إعلان العقوبات بدون أي غرامة على زيزو ثم يتم تعديل العقوبات»، معتبرًا أن ذلك يثير اللغط والبلبلة.

وشدد رشوان قائلًا: «لا بد من وجود موقف أقوى وأشد تجاه السباب الجماعي من الجماهير ضد اللاعبين بتغليظ العقوبات»، مضيفًا أنه «لا بد أن تكون هناك عقوبات واضحة ولوائح واضحة حال تجاوز أي لاعب أو إداري».

وأشار رشوان إلى أن اتحاد الكرة أثار الجدل بعدما أعلن عن عقوبات السوبر ثم أعاد نشرها بعد التعديل، معلقًا: «ما حدث تهريج».

وتابع قائلًا: «لدي معلومة أن هناك طعنًا وإجراءات قانونية من قبل النادي الأهلي وزيزو تجاه العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة».