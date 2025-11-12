تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

علق الإعلامي خالد الغندور على بيان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026.

و كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"اتحاد الكرة نزل عقوبة لوحدها علي زيزو ٥٠ ألف جنيه و مش عارف ليه لم تنزل مع كل العقوبات و نزلت بعدها و لوحدها رغم انهم نزلوا عقوبة خوان مع كل العقوبات".



أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك

⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا.