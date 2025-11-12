شوبير: لما زيزو جه الأهلي ناس قالت إن عقده تخطى 100 مليون جنيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو مع الأهلي.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الأهلي عمل حاجة كويسة جدًا في التعاقدات، قفل موضوع السقف خلاص، لما زيزو جه، ناس كتير قالت إن عقده تخطى 100 مليون جنيه، لكن المسؤولين في الأهلي أكدوا لي إن الكلام ده محصلش، وأقسموا على كده، وقالوا لو اللاعب كان جاي من نادي تاني كنا هندفع مبلغ كبير فعلًا، لكن التعاقد تم بشكل استثماري ومدروس''.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن ناديه لم يكتف بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى"زيزو" لاعب الأهلي، بل تم إرسال شكوى أخرى للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه كما ورد بالخطاب ( تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي ) ، وهو أمر غير مقبول من اللاعب أو أي فرد مهما كان في منظومة الكرة المصرية .

ولم يشر الزمالك في الخطاب الموجه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط ، بل وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه خاصة وأنه شاهد عيان على الواقعة التي تسيء إلى سمعة الرياضة المصرية عامة .