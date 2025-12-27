موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب

موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر .. تزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الحالية بموعد تشغيل المونوريل رسميًا أمام الجمهور، خاصة مع اقتراب الانتهاء من التجهيزات النهائية للمرحلة الأولى، باعتباره أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، والذي يمثل نقلة نوعية في ربط القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة شرق النيل.

وأعلنت وزارة النقل المصرية تفاصيل جديدة تتعلق بموعد التشغيل المرتقب وأسعار التذاكر التقديرية، تمهيدًا لبدء استقبال الركاب مع مطلع العام الجديد.

موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور

حددت وزارة النقل موعد التشغيل الرسمي للمونوريل أمام الجمهور، حيث تقرر أن يبدأ التشغيل خلال الأسبوع الأول من يناير 2026. ويأتي ذلك في إطار استعداد الدولة لافتتاح جميع محطات المرحلة الأولى واستقبال الركاب بشكل كامل، بعد الانتهاء من الاختبارات التشغيلية والتجريبية التي تهدف إلى ضمان أعلى معدلات الأمان والكفاءة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة فور انطلاقها.

الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى

تعمل وزارة النقل خلال الفترة الحالية على استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع المونوريل، بما يشمل أنظمة التشغيل الآلي، ووحدات التحكم المركزية، وتجهيز المحطات لاستقبال الركاب.

ويعد هذا المشروع أحد أبرز مشروعات النقل الذكي التي تعتمد على أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل القطارات دون سائق، بما يضمن انتظام الرحلات ودقتها في المواعيد.

أسعار تذاكر المونوريل المتوقعة

حتى الآن لم تعلن وزارة النقل الأسعار الرسمية لتذاكر قطار المونوريل، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 10 جنيهات للرحلات من محطة إلى 3 محطات، و15 جنيهًا للرحلات من 4 إلى 7 محطات، و20 جنيهًا للرحلات التي تتجاوز 8 محطات.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد الأسعار النهائية وطرحها رسميًا مع بداية العام الجديد، بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة ويحقق التوازن بين تكلفة التشغيل وقدرة المواطنين على الاستخدام اليومي.

أسماء محطات المونوريل في المرحلة الأولى

تشمل قائمة المحطات التي سيتم تشغيلها مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى عددًا كبيرًا من المحطات الحيوية، من بينها محطة الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فستيفال، الشويفات، المستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، حي الوزارات، العاصمة الإدارية، ومركز التحكم والسيطرة. وتمثل هذه المحطات نقاط ربط أساسية بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة.

أبرز المعلومات عن مونوريل شرق النيل

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بأنه يعمل بنظام قيادة أوتوماتيكية دون سائق، ويتم التحكم فيه بالكامل من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية.

ويعتمد النظام على كاميرات داخلية وخارجية، إلى جانب أجهزة استشعار متطورة تضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة أثناء التشغيل.

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ألستوم وأوراسكوم والمقاولون العرب.

ويعد هذا التحالف من أكبر التحالفات المنفذة لمشروعات النقل الجماعي في المنطقة.

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كم، بعدد 35 محطة، ما يعكس حجم المشروع وأهميته في تطوير منظومة النقل الجماعي وربط المناطق السكنية الجديدة بالمراكز الحيوية داخل القاهرة الكبرى.

مواصفات القطارات ودورها في تقليل الزحام

يتكون قطار المونوريل من 4 عربات، ومن المقرر زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مستقبلًا مع ارتفاع الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها المشروع.

ويتميز المونوريل بكونه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، تسهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية.

كما يعتمد المونوريل على الطاقة الكهربائية، ما يساهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل معدلات التلوث البيئي، ويشجع المواطنين على استخدامه بدلًا من السيارات الخاصة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على السيولة المرورية داخل المدن.

تكامل المونوريل مع وسائل النقل الأخرى

يمثل المونوريل نقلة حضارية كبيرة في منظومة النقل الجماعي، حيث يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

كما أسهم المشروع في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة، نظرًا لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتم تنفيذ المونوريل في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو التقليدية، ويتميز بإمكانية إنشائه في الشوارع الضيقة والمزدحمة، مع قدرته على التعامل مع الانحناءات الأفقية الكبيرة دون الحاجة إلى تعديلات واسعة في المرافق.

كما يتم تنفيذ مساره على الجزيرة الوسطى للشوارع دون التأثير على حركة المرور، ما يجعله حلًا عمليًا ومستدامًا لمشكلات النقل داخل المدن.