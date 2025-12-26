أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار تكلفة ركوب المونوريل، خاصة أنه وسيلة نقل حديثة تعمل بدون سائق، ومجهزة بأحدث التقنيات، فضلا عن قدرتها على ربط مناطق لا تصل إليها خطوط المترو أو السكك الحديدية التقليدية، الذي يعد الأول من نوعه في مصر.

المونوريل

اسعار تذاكر المونوريل

وكشفت وزارة النقل عن المسار الكامل لمشروع المونوريل وأسماء محطاته، حيث يشهد المشروع حاليا مرحلة التشغيل التجريبي، إلى جانب تنفيذ أعمال تجهيز دقيقة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة قبل الافتتاح الرسمي.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع المونوريل 22 محطة، يخضع عدد منها للتشغيل التجريبي للتأكد من سلامة المسار وكفاءة التشغيل وتطبيق معايير الأمان العالمية.

ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة المشير طنطاوي وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، بطول إجمالي يبلغ 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة إلى جانب مركز التحكم والسيطرة.

موعد تشغيل المونوريل

حددت وزارة النقل الأسبوع الأول من يناير 2026 موعدا لبدء التشغيل الرسمي للمونوريل أمام الجمهور، على أن يتم الإعلان عن أسعار التذاكر وطرحها مع بداية العام الجديد، تمهيدا لاستقبال الركاب بجميع محطات المرحلة الأولى.

أسعار تذاكر المونوريل

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن أسعار تذاكر المونوريل لا تزال قيد الدراسة بالتعاون مع عدد من الجهات والشركة المشغلة للقطار.

وأكدت أن تسعير التذاكر سيكون وفقا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، ولن يكون بسعر موحد.

ومن المتوقع أن تكون قيمة التذكرة ستكون قريبة من أسعار وسائل النقل الأخرى التي تغطي نفس المسافات، على غرار القطار الكهربائي الخفيف، حيث تبلغ قيمة التذكرة من محطة إلى 3 محطات 10 جنيهات، ومن 4 إلى 7 محطات 15 جنيها، ومن 8 محطات فأكثر 20 جنيها.

أسعار تذاكر المونوريل والمحطات

مميزات مونوريل العاصمة الإدارية

يعمل قطار مونوريل العاصمة الإدارية بنظام قيادة آلي كامل دون سائق، ويتم التحكم فيه من خلال مركز تحكم مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تزويده بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، إلى جانب أجهزة استشعار متطورة.

ويشمل تصميم وتشغيل المونوريل جميع عناصر السلامة، مع توافر وسائل اتصال مباشرة مع غرفة التحكم، وأنظمة متكاملة لرصد الحرائق والأدخنة داخل كل عربة.



ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مستقبلا، تماشيا مع التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بالمناطق التي يخدمها المشروع.

وينفذ المشروع من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل نحو 100 كيلومتر، بإجمالي 35 محطة، ويتكون القطار حاليا من 4 عربات.

المونوريل

أسماء محطات المونوريل

تضم قائمة محطات المونوريل المقرر تشغيلها للركاب مع بداية العام الجديد المحطات التالية:

الاستاد

هشام بركات

نوري خطاب

الحي السابع

المنطقة الحرة

المشير طنطاوي

كايرو فستيفال

الشويفات

المستشفى الجوي

حي النرجس

محمد نجيب

الجامعة الأمريكية

إعمار

ميدان النافورة

البروة

الدائري الأوسطي

محمد بن زايد

الدائري الإقليمي

فندق الماسة

حي الوزارات

العاصمة الإدارية

مركز التحكم والسيطرة