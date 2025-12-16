قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المونوريل يبدأ استقبال الركاب الشهر القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

مع قرب تدشين أحدث وسيلة نقل جماعي في مصر، يشهد البحث عن أسماء محطات المونوريل تزايدًا، حيث تستعد وزارة النقل لإطلاق تشغيله الرسمي قريبًا، مع طرح التذاكر بأسعار مناسبة بحسب عدد المحطات.

عدد محطات المونوريل

وأعلنت وزارة النقل عن المخطط والمسار وأسماء محطات المونوريل، والتي تشهد حاليًا التشغيل التجريبي وأعمال تجهيز دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة قبل الافتتاح الرسمي.. 

تضم المرحلة الأولى من المونوريل 22 محطة، يشهد بعضها حاليًا التشغيل التجريبي لضمان سلامة المسار وكفاءة التشغيل وتطبيق أعلى معايير الأمان.

وتعمل من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية، حيث يضم مشروع مونوريل شرق النيل 22 محطة، تعمل في المرحلة الأولى من المشروع، بمجمل مسافة تغطية تبلغ طول 56.5 كم، إضافة إلى مركز التحكم والسيطرة.

أسماء محطات المونوريل

تحمل أسماء محطات المونوريل المقرر تشغيلها للركاب مطلع العام الجديد الأسماء التالية:

- الاستاد
- هشام بركات
- نوري خطاب
- الحي السابع
- المنطقة الحرة
- المشير طنطاوي
- كايرو فستيفال
- الشويفات
- المستشفى الجوي
- حي النرجس
- محمد نجيب
- الجامعة الأمريكية 
- إعمار
- ميدان النافورة 
- البروة
- الدائري الأوسطي
- محمد بن زايد 
- الدائري الإقليمي 
- فندق الماسة
- حي الوزارات
- العاصمة الإدارية
- مركز التحكم والسيطرة. 


موعد تشغيل المونوريل

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل المونوريل رسميًا للجمهور، الأسبوع الأول من يناير 2026، حيث سيتم تحديد سعر تذكرة المونوريل وطرحها مطلع العام الجديد، لبدء استقبال الركاب لجميع محطات المرحلة الأولى.

مميزات مونوريل العاصمة

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار.

يتضمن تصميم وتشغيل المونوريل جميع عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات.
 

خريطة مونوريل شرق النيل

تم اختيار أماكن وأسماء محطات المونوريل في المرحلة الأولى بحسب خريطة مونوريل شرق النيل، ليربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية... الخ).

ويمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويسهل مونوريل شرق النيل ربط الأماكن بين محافظتي القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف"LRT" عند محطة مدينة الفنون والثقافة.

