من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات، عن طريقة تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات، خاصة أن بطاقات البريد المصري شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، وذلك بعد تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وإتاحة إمكانية تفعيل البطاقة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى الفروع.

تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات تنشيط بطاقة المعاش أو بطاقة «ميزة» الخاصة بهم فور استلامها من مكتب البريد عبر إحدى الطرق التالية:

ـ إرسال آخر 6 أرقام من البطاقة برسالة نصية إلى رقم 6789.

ـ الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16789 واتباع التعليمات.

ـ تنشيط البطاقة من أي ماكينة ATM تابعة للبريد أو البنوك المختلفة.

ـ عقب إتمام التفعيل، يمكن استخدام البطاقة في سحب المعاش، الدفع الإلكتروني، والشراء من المتاجر التي تدعم الدفع الإلكتروني.

تفعيل فيزا البريد من ماكينة ATM

هناك إمكانية لتنشيط بطاقة البريد من أي ماكينة صراف آلي بسهولة، وذلك دون الحاجة إلى إنترنت أو رسائل نصية، من خلال اتباع ما يلي:

ـ إدخال البطاقة في ماكينة ATM التابعة للبريد أو البنوك.

ـ كتابة الرقم السري الموجود في الظرف المُرفق مع البطاقة.

ـ اختيار خدمة تنشيط البطاقة من القائمة.

ـ عند اكتمال العملية تصبح البطاقة جاهزة للاستخدام في السحب أو الشراء.

ـ تظهر رسالة على الشاشة أو الهاتف المسجل تؤكد نجاح التفعيل.

كيفية تفعيل فيزا البريد عن طريق الإنترنت

أتاحت الهيئة القومية للبريد خدمة التفعيل الإلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب للفرع، ويتم ذلك عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع البريد المصري الرسمي.

ـ تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار نموذج «تفعيل الفيزا».

ـ إدخال البيانات الشخصية ورقم البطاقة بدقة.

ـ إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

تفعيل فيزا البريد بالرسائل النصية SMS

تعد طريقة تفعيل فيزا البريد بالرسائل النصية SMS، الأسرع والأكثر استخدامًا، وذلك من خلال:

ـ إرسال آخر 6 أرقام من البطاقة برسالة نصية إلى 6789.

ـ يجب أن ترسل الرسالة من رقم الهاتف المسجل لدى البريد.

ـ تصل رسالة تأكيد خلال دقائق بإتمام عملية التفعيل.

أرقام خدمة العملاء البريد المصري

وفرت الهيئة القومية للبريد، أرقام خدمة العملاء البريد المصري، بحيث تكون أكثر من وسيلة تواصل لتفعيل الكروت أو حل أي مشكلات طارئة:

ـ رقم التفعيل عبر الرسائل: 6789

ـ الخط الساخن على مدار الأسبوع: 16789

ـ من الخط الأرضي: 0234315900

ـ رقم آخر لخدمة العملاء: 0235315900