برقم الهاتف.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE رسميًا في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025، ضمن دورة التحصيل الربع سنوية التي تنفذها الشركة كل ثلاثة أشهر.

ويبحث آلاف العملاء في مختلف المحافظات عن طريقة الاستعلام عن الفاتورة برقم الهاتف وكود المحافظة، إلى جانب معرفة آخر موعد للسداد لتجنب انقطاع الخدمة أو تحويل الخط إلى استقبال فقط.



الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خطوة بخطوة

قدمت الشركة المصرية للاتصالات خدمة إلكترونية سهلة لعملائها تتيح لهم معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025 من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. وتتم عملية الاستعلام عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات . https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة، رقم الهاتف الأرضي، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول. الضغط على خيار "إرسال رقم التأكيد" لتفعيل الحساب عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. إدخال الرقم السري وتأكيد إنشاء الحساب. بعد تسجيل الدخول، اختيار خدمة "الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي" لتظهر قيمة الفاتورة فورًا على الشاشة.

وتعد هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر أمانًا للحصول على تفاصيل دقيقة عن الفاتورة دون أي رسوم إضافية.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025

وفرت الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل للدفع الإلكتروني والميداني لتسهيل عملية سداد الفاتورة على العملاء في جميع المحافظات، وتشمل الطرق التالية:

الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة باستخدام بطاقات الائتمان.

من خلال تطبيق My WE بخطوات بسيطة وسريعة.

في فروع وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة بالمحافظات.

عبر مكاتب البريد المصري.

من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، ومصاري.

يمكن أيضًا الدفع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني بعد تسجيل الدخول وإدخال كلمة المرور لتأكيد العملية.

وبمجرد إتمام عملية السداد، يتم خصم قيمة الفاتورة وإرسال رسالة تأكيد فورية للعميل تؤكد نجاح عملية الدفع.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر إنستاباي

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أصبح من الممكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق إنستاباي بخطوات سهلة وسريعة، كالتالي:

الدخول إلى تطبيق إنستاباي Instapay.

اختيار قسم "دفع الفواتير".

الضغط على "فواتير التليفون والإنترنت".

اختيار شبكة WE من قائمة الشركات المتاحة.

تحديد خدمة "فاتورة التليفون الأرضي".

إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

الضغط على "التالي" لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام العملية فورًا.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكن لأي عميل تسديد فاتورته في ثوانٍ دون الحاجة لمغادرة المنزل أو التوجه إلى أي فرع.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE أن فترة السماح للسداد تبدأ يوم السبت 1 نوفمبر 2025 وتستمر حتى الجمعة 28 نوفمبر 2025.

يمكن للعملاء إجراء واستقبال المكالمات خلال أول 20 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.

يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط بدءًا من 21 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر.

يتم فصل الخدمة مؤقتًا في حال عدم سداد الفاتورة بحلول 28 نوفمبر.

وأكدت الشركة أنها تقوم بإرسال رسائل تذكيرية دورية عبر الهاتف والموقع الإلكتروني لضمان التزام العملاء بالسداد وتجنب أي انقطاع في الخدمة.

تسعى المصرية للاتصالات إلى تعزيز خدماتها الرقمية باستمرار من خلال توسيع نطاق وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير تجربة المستخدم عبر المنصات الرقمية المختلفة، لتوفير الوقت والجهد وتحقيق تجربة دفع أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.