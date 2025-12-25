محافظ الوادي الجديد ورئيس بحوث الصحراء يبحثان تعزيز التنمية الزراعية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الوادي الجديد ورئيس مركز بحوث الصحراء يبحثان سُبل تعزيز التنمية الزراعية المُستدامة
أ ش أ

استقبل محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم /الخميس/، رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي، بتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق؛ لبحث سبل تعزيز التنمية الزراعية المُستدامة، ومتابعة المشروعات الزراعية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. 


وتضمنت الزيارة إطلاع محافظ الوادي الجديد على ما تم تنفيذه من أعمال حصر وتصنيف التربة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بمنطقة جنوب منخفض باريس، والتي تهدف إلى تقييم الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة وتحديد أنسب الاستخدامات الزراعية لها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم خطط التوسع الأفقي للرقعة الزراعية بالمحافظة، وفق أسس علمية دقيقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروع حماية مجمع الحرير من أخطار زحف الرمال، الذي ينفذه مركز بحوث الصحراء، في إطار جهوده لحماية المشروعات التنموية القائمة من التحديات البيئية، وضمان استدامتها وتعزيز قدرتها الإنتاجي وإطلاع رئيس المركز اللواء الزملوط علي كافة الخطوات التنفيذية التي سيتخذها ىالمركز قبل البدء في تنفيذ المشروع.


من جانبه، أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أن محافظة الوادي الجديد تحظى باهتمام لما لها من أهمية وأولوية تنموية، نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات واعدة للتنمية الزراعية، مشدداً على استمرار التعاون مع المحافظة لتقديم الدعم الفني والعلمي، وتنفيذ حلول تطبيقية تسهم في تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد طفرة حقيقية في التنمية الزراعية، ومؤكدًا أن المحافظة توفر كافة أوجه الدعم اللوجستي للفرق البحثية العاملة في خدمة التنمية الزراعية بالمحافظة.


وعلى هامش اللقاء، أهدى محافظ الوادي الجديد، رئيس مركز بحوث الصحراء، درع المحافظة، تقديراً لجهود مركز بحوث الصحراء ودوره الفاعل في دعم مسيرة التنمية الزراعية بالمحافظة.

