بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن تحريرها محاضر ضد عدد من الأشخاص.





وقالت جيهان الشماشرجي: قمت بتحرير عدة محاضر سب وقذف في مباحث الإنترنت ضد أشخاص عجزوا عن تقبل الاختلاف ولجأوا إلى الإساءة عبر الرسائل الخاصة على حساباتي الشخصية، وذلك بعد تعليقي على واقعة فتاة المترو.



وتابعت: أحترم الرأي الآخر دوماً لكن التجاوز مرفوض، ومن يُخطئ سيُحاسب.

وكان آخر أعمال جيهان الشماشرجي هو فيلم هيبتا2 ، والذي طرح على إحدي المنصات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

الفيلم من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. أما الإنتاج فيحمل توقيع شركات: “ذا بروديوسرز”، “ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”.