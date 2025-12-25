قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
بتكلفة 65 مليون جنيه.. افتتاح وتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد |شاهد
الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
محمد إبراهيم

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2026.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/12/2025 وذلك وفقاً للشروط الآتية.

أولا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا .

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 27/12/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 01/01 وحتى 24/01/2026.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12  أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/02/2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 25/02 وحتى 01/03/2026.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2024/2025 ، وكذا مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024/2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15/01/2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 26/01 وحتى 16/02/2026 .

رابعاً: غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقةط

 على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 07/02/2026 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17/02 وحتى 24/02/2026.

المستندات المطلوبة:

  • بطاقة الرقم القومي
  • بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)
  •  أصل شهادة الميلاد
  • صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب
  • فصيلة الدم
  • أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة /
    تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة)
  • وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها
  • خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه
  • قرار التعيين (المعيدين / الأطباء المقيمين)

إرشادات هامة لشبان التجنيد

  • من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك
  • يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة
  • يجب أن يتقدم الشباب المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً
  • ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد
  • عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشباب بالتنسيق
    مع كلاً من وزارتى (التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفنى)
  • ضرورة إصدار الجامعات
    القرار الوزارى بتعيين الشباب (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام
    قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يمكن إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط
    حرصاً على مستقبلهم
  • على الشباب من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (ستة أشهر) طبقاً للقانون .

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى ، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية 26351195 / 02 - 26339581 / 02  ، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو  15499 .

وزير الدفاع إدارة التجنيد والتعبئة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

المتهمون والاطفال الضحايا

سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

صورة أرشيفية

إزالة 18 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بطنطا

صورة أرشيفية

تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد