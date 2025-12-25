قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2026.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/12/2025 وذلك وفقاً للشروط الآتية.

أولا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا .

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 27/12/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 01/01 وحتى 24/01/2026.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر (سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/02/2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 25/02 وحتى 01/03/2026.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2024/2025 ، وكذا مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024/2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 15/01/2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 26/01 وحتى 16/02/2026 .

رابعاً: غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر (إبريل / مايو / يونيو) من عام 2006 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقةط

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 07/02/2026 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17/02 وحتى 24/02/2026.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي

بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)

أصل شهادة الميلاد

صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب

فصيلة الدم

أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة /

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة)

خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

قرار التعيين (المعيدين / الأطباء المقيمين)

إرشادات هامة لشبان التجنيد

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك

يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة

يجب أن يتقدم الشباب المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد

عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشباب بالتنسيق

مع كلاً من وزارتى (التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفنى)

القرار الوزارى بتعيين الشباب (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام

قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يمكن إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط

حرصاً على مستقبلهم

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى ، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو 15499 .