بالصور

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

محمد الطحاوي

ثمّن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة  " بطاقتك حقوقك" الذي يتعاون فيه مع مصلحة الأحوال المدنية لتقديم خدمات إستخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات في مختلف المحافظة خاصة في المناطق العشوائية والمهمشة.

أشاد المحافظ بدور المجلس القومي للمرأة بالشرقية منذ بداية إنشاؤه في تمكين المرأة من آداء دورها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في المجتمع والنهوض بها وحل المشكلات التي تواجهها ويصعب تحقيقها دون الحصول على أسس المواطنة وهي بطاقة الرقم القومي فتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية إستخراج بطاقات الرقم القومي للغير قادرات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع تمكن من الانتهاء من إجراءات استخراج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات مجاناً مع إعفائهن من أي غرامة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصاً من المجلس على مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص عمل.

