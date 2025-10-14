قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية دفع فواتير الأرضي لتشغيل النت بانستا باي

كيفية دفع فواتير النت بانستا باي
كيفية دفع فواتير النت بانستا باي
محمد غالي

تواصل الشركة المصرية للاتصالات جهودها المكثفة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال كيفية دفع فواتير الارضي لتشغيل النت بانستا باي.

وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التزاحم أمام مراكز الخدمة. 

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2025

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2025

ويأتي على رأس هذه الخدمات، خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2025، والتي هي مسؤولة عن تشغيل خدمت الانتر نت، التي أطلقت الشركة بشأنها عدة قنوات إلكترونية مرنة وآمنة للسداد والاستعلام.

كما أكدت الشركة أن هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على انتظام الخدمة وتخفيف الأعباء عن العملاء من خلال تنويع وسائل الدفع.

وفي إطار دعم منظومة الدفع الإلكتروني، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد الفواتير عبر تطبيق انستا باي المعتمد من البنك المركزي المصري، والذي يعد من أكثر التطبيقات انتشارا في مصر خلال الفترة الأخيرة بفضل سهولة استخدامه وسرعته في إتمام المعاملات المالية.

 دفع الفاتورة من خلال التطبيق WE


ويمكن للعميل دفع فاتورته من خلال التطبيق عبر خطوات بسيطة تبدأ بتحميل التطبيق على الهاتف، ثم اختيار خدمة دفع الفواتير، وتحديد الشركة المصرية للاتصالات WE، وإدخال رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة، وبعدها يتم عرض قيمة الفاتورة لتأكيد السداد باستخدام الرقم السري الخاص بالمستخدم. 
عقب إتمام العملية، يتلقى العميل إشعارا فوريا يؤكد نجاح الدفع.

كيفية دفع فواتير الارضي لتشغيل النت بانستا باي
 

ويتميز تطبيق انستا باي بعدة مزايا جعلته الخيار المفضل لكثير من المستخدمين، من أبرزها السرعة في تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وسهولة الاستخدام لجميع الفئات، فضلا عن مستوى الأمان المرتفع الذي يحافظ على سرية البيانات المصرفية.

كما يساهم استخدام التطبيق في تجنب الازدحام بمكاتب التحصيل ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، بما يتيح للمستخدمين معرفة المبلغ المستحق وسداد الفاتورة مباشرة عبر الإنترنت.

وتتم عملية الاستعلام من خلال الدخول إلى موقع الشركة عبر الرابط الرسمي ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة، وإدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي، ليتم عرض الفاتورة بشكل فوري.

كما يمكن بعدها السداد عبر خدمات فوري أو البريد المصري أو من خلال فروع WE المنتشرة بجميع المحافظات.

ويمكن لعملاء الشركة الاستعلام عن الفواتير بسهولة عبر الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال تطبيق My WE الذي يتيح أيضا متابعة استهلاك الإنترنت والخدمات الإضافية، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 للاستعلام المباشر.

