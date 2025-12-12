قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟

الفنان الراحل سعيد مختار
الفنان الراحل سعيد مختار
كتب محمد عبدالله :

تصدرت واقعة مصرع الفنان سعيد مختار مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد تداول أنها نتيجة خلاف عائلي اثناء رؤية الفنان نجله في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

المتهمة ما تزالت على ذمة الضحية قانونًا

وجاءت المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه، عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: أن المتهم قد غدر بالمجني علية أثناء ذهابه لرؤية ابنه، وأنه ذهب لمقابلته فى مول شهير بأكتوبر وأن طليقته قامت بتغيير الميعاد وأتت بزوجها عاطف معها مؤكدة أن فى الأمر مكيدة من طليقته، كما أن زوجته كانت على علاقة بآخر هدد سعيد في مكالمات ورسائل موجودة على هاتفه مشيرة إلى أنه اتقتل غدر.

وأوضحت، أن الأخبار المتداولة حول طلاقه من زوجته غير صحيحة، وأن الزوجة ما تزال على ذمته قانونًا، كما أن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يصدر فيها حكم، ما يجعلها، في وضع "مجتمعة بين زوجين" بعد زواجها عرفيًا من المتهم عاطف، كما أن المجني علية قام باستئجار شقة لزوجته وحول لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من وقوع الحادث لدعم نفقاتها الخاصة بابنه سليم الذي كانت الزوجة تمنعه من رؤيته لفترة.

وحرص قانون العقوبات علي مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال عقوبات صارمة تستهدف سير العلاقات الأسرية وفقا للإطار الديني والأخلاقي والقانوني السليم  ونستعرضها لكم 

شروط محاكمة الزانية

ووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.

ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

كاس ورقاصة .. آخر ظهور لـ ريم الرياحي قبل قضية الزنا

بعد اتهامها بـ الزنا .. تطور خطير في قضية الفنانة ريم الرياحي

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وتعتبر الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

وبالنسبة لكل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

وكل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

القصة الكاملة في مقتل الفنان سعيد مختار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

طعنة قاتلة بسلاح أبيض

وكشف محامي المجني عليه، أنه أثناء وجود الضحية في محيط نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر لرؤية نابنه البالغ من العمر 9 سنوات الذي يعيش مع والدته بعد الانفصال، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وخلال الاشتباك سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال.

وأكد، أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض، ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة.

إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار
 

وقررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي شهير خلال رؤية الأخير ابنه بمنطقة أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

سعيد مختار زوجة سعيد مختار طليقة سعيد مختار الفنان سعيد مختار

