انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ

إبراهيم الهواري

شهد طريق مصر ـ إسكندرية الزراعي، أمام قرية دندنه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، في الاتجاه القادم من بنها إلى شبرا الخيمة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـالموز، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.
تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بثمار الموز على الطريق الزراعي بدائرة مركز طوخ.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز بطريق مصر- إسكندرية الزراعي أمام قرية دندنه، دون إصابة قائد السيارة أو أي من المارة.
وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وإزالة الحمولة من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

