القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع

أكد القنصل المصري في الرياض، السفير ياسر هاشم، اليوم الخميس، انتظام سير العملية الانتخابية، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واصفا في الوقت ذاته إقبال المصريين في الخارج على جولة الإعادة بـ"غير متوقع".



وقال السفير هاشم، في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية،: إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في أجواء تنافسية ووسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خارج العاصمة الرياض، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع ممثلي الجالية المصرية في جميع المحافظات التي تجرى فيها العملية الإنتخابية.



وشدد على حرص القنصلية المصرية على تعزيز المشاركة في الانتخابات البرلمانية عبر العديد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها أن تيسير عملية الإدلاء بالأصوات بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تواجه أي تحديات أو معوقات تذكر في ظل توجيهات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والتعاون المشترك مع السلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية على المصريين في الخارج.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه عملية تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي، في انتخابات الدوائر الملغاة وعددها 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.