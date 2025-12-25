قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع

أكد القنصل المصري في الرياض، السفير ياسر هاشم، اليوم الخميس، انتظام سير العملية الانتخابية، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واصفا في الوقت ذاته إقبال المصريين في الخارج على جولة الإعادة بـ"غير متوقع".


وقال السفير هاشم، في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية،: إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في أجواء تنافسية ووسط إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين خارج العاصمة الرياض، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع ممثلي الجالية المصرية في جميع المحافظات التي تجرى فيها العملية الإنتخابية. 


وشدد على حرص القنصلية المصرية على تعزيز المشاركة في الانتخابات البرلمانية عبر العديد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها أن تيسير عملية الإدلاء بالأصوات بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تواجه أي تحديات أو معوقات تذكر في ظل توجيهات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والتعاون المشترك مع السلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية على المصريين في الخارج. 


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه عملية تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي، في انتخابات الدوائر الملغاة وعددها 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

