بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن حدوث تواصل خلال الساعات الماضية بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، وذلك على هامش الحديث عن تعزيز أوجه التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن كامل أبو علي أكد خلال حديثه مع الخطيب أن النادي المصري سيحسم التعاقد مع أحد حارسي الأهلي، سيحا أو حمزة علاء، مع بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، على أن يتم الاتفاق النهائي بعد الاستقرار على الاسم الأقرب لتدعيم مركز حراسة المرمى.