رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل

تستعد المحافظات لموجة الطقس السيئ، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياة الأمطار.

كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لاستمرار سقوط الأمطار علي أنحاء المحافظة.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، بضرورة توعية المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

غرف العمليات

وشدد على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.

الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق.

بضرورة التواجد الميداني المكثف على مدار الساعة

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المكثف على مدار الساعة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وضمان تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع، مؤكداً على التنسيق الكامل واللحظي مع شركة الصرف الصحي. كما كلف سيادته المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالمتابعة الفورية للموقف الميداني ورصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار للتعامل معها فوراً.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر؛ لاستقبال كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات مياه الأمطار، موجهاً بسرعة الاستجابة والتدخل الفوري لرفع المعاناة عن المواطنين.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات، هي كالتالي:

* الخط الساخن للمحافظة: 114 من التليفون الأرضي.

* أرقام غرفة العمليات: (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي هاتف محمول.

* شركة الصرف الصحي: 175.

* شركة مياه الشرب: 125.