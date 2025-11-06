قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفعت لـ 1500 جنيه| كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. الشروط والمستحقين

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
خالد يوسف

تبذل الدولة جهودا عظيمة، لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تصرف وزارة العمل 6 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم المساندة المالية لتلك الفئة، ضمن الفئات الأكثر احتياجا، لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وهو ما يكلف الدولة مليارا و 500 مليون جنيها سنويًا، بعد زيادة قيمة المنحة.

تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة

ـ قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة بلغت فى الوقت الحالى 1500 جنيه للعامل.

ـ شهدت المنحة زيادتين متتاليتين خلال العام الجارى حيث صدر قرار الوزير فى ديسمبر 2024، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000، ثم قرار جديد فى 17 أبريل 2025 لزيادته من 1000 إلى 1500 جنيه.

ـ تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية فى مناسبات، هي: المولد النبوى الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدى الفطر والأضحى، وعيد العمال.

ـ التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، مليار و500 مليون جنيه سنويًا بعد زيادة قيمة المنحة.

ـ المنح الدورية تصرف فقط للعمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة، من خلال الشركات والمُقاولين، وعمليات الحصر التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها.

ـ كما تحصل العمالة غير المنتظمة على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث، وتم مؤخرا استحداث بند مواجهة الحوادث والذى بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلى، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

ـ لا يستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة إلا العمال المُسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل.

ـ تحذر وزارة العمل من المواقع الوهمية التي تدعي تقديم خدمات تسجيل البيانات

طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط. 

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

ـ الحرفيون

ـ عمال البناء

ـ المزارعون

ـ عمال الصيد

ـ الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ـ يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

ـ يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

ـ يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

ـ أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

ـ يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:

ـ عيد الميلاد المجيد

ـ شهر رمضان المبارك

ـ عيد الفطر

ـ المولد النبوي

ـ عيد العمال

ـ المولد النبوي الشريف.

