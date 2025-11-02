بالرقم القومي .. الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025 من صندوق الإسكان الاجتماعي

تزايد اهتمام المواطنين، خلال الأيام الأخيرة، بمعرفة نتيجة مشروع "سكن لكل المصريين 2025"، بعد إعلان وزارة الإسكان قرب صدور كشوف المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة، حيث يُعد المشروع من أبرز المبادرات القومية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير شقق مدعومة بأسعار تنافسية وتسهيلات تمويلية ميسرة، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خدمة إلكترونية تسهّل معرفة النتيجة بالرقم القومي

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الصندوق أو الانتظار في طوابير طويلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطن معرفة موقف طلبه فورًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

يمكن للمواطنين التعرف على حالة طلبهم باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ـ اختيار خدمة «الاستعلام عن حالة الطلب».

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة بدقة.

ـ الضغط على “عرض النتيجة” لمعرفة حالة الطلب فورًا، سواء تم القبول المبدئي أو لا يزال تحت المراجعة أو تم الرفض مع توضيح السبب.

مراحل فحص الطلبات والتحقق من البيانات

تخضع جميع الطلبات المقدمة لمراحل دقيقة من الفحص تشمل المراجعة الإلكترونية والتحقق من المستندات المرفقة، يليها الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات الفعلية حول الدخل ومحل الإقامة.

كما يتم إجراء استعلام ائتماني بالتعاون مع البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لضمان مطابقة الشروط والمعايير المحددة، حيث تهدف هذه المراحل إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق الشفافية الكاملة في جميع مراحل المشروع.

شروط القبول في مبادرة سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع، أبرزها:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

ـ ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد استفاد من دعم سكني حكومي سابقًا.

ـ أن يتوافق الدخل الشهري مع الحدود المقررة للفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

ـ سداد مقدم الحجز في المواعيد المحددة، مع تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

ـ كما أكدت الوزارة، حرصها على تخصيص نسبة من الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الهمم والأرامل والمطلقات، في إطار دعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

تحول رقمي شامل لخدمة المواطنين

يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

ويساهم مشروع “سكن لكل المصريين” في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير سكن آمن ولائق، وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية في مختلف المحافظات.