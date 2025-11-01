بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

يتشوق الملايين لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير 2025، وهو ما دعى الى تخصيص محافظات مصر عددًا من الشاشات في الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية والأندية ومراكز الشباب لبث فعاليات الافتتاح، ليتمكن المواطنين من مشاهدة هذا الحدث التاريخي لحظة بلحظة.

خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

ـ شاشات عرض افتتاح المتحف في القاهرة

تم تجهيز عدد من الميادين الرئيسية بشاشات عرض عملاقة لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على الهواء مباشرة، خاصة على كورنيش النيل والدائري الشرقي، حي الأسمرات، وأمام أحد مولات المعادي، وميدان عابدين، وشبرا وغيرها من مناطق القاهرة ليتمكن المواطنون من متابعة هذا الحدث الضخم.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة الجيزة

جهزت محافظة الجيزة، القلب النابض للاحتفال، مجموعة كبيرة من الميادين والساحات العامة بشاشات عرض ضخمة لمتابعة الاحتفالية، باعتبارها المحافظة التي تحتضن المتحف المصري الكبير.

وشملت الاستعدادات ميادين مصطفى محمود بالعجوزة، والجلاء بالدقي، ومينا هاوس بالهرم، والكيت كات بإمبابة، وجامعة القاهرة، إلى جانب مواقع أخرى مثل حديقة سفاري بالمنيرة، ومجلس مدينة أوسيم، وشارع البنك بكرداسة، ومركز شباب أبو النمرس، وميدان النافورة بالمريوطية بالطالبية. كما شملت الخطة رفع كفاءة الشوارع المحيطة وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال المتابعة.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة السويس

كما استعدت محافظة السويس لإقامة احتفالية جماهيرية كبرى في ممشى أهل السويس، الذي سيشهد نقل مباشر لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم تجهيز الممشى بشاشات عرض حديثة، مع تنظيم فعاليات مصاحبة للاحتفال، ودعوة المواطنين للمشاركة في هذا الحدث القومي الذي يعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، تم تجهيز شاشات العرض في ميدان الشهداء «دوران المحافظة» بمدينة كفر الشيخ، وميدان الدسوقي بمدينة دسوق، إلى جانب عدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية المنتشرة في أنحاء المحافظة، بما يضمن مشاركة واسعة من المواطنين في متابعة الحدث العالمي.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة الأقصر

أما محافظة الأقصر، فقد استعدت من خلال تجهيز ميادينها التاريخية، حيث تم اختيار ساحة سيدي أبو الحجاج خلف معبد الأقصر وميدان صلاح الدين كمواقع رئيسية لبث الاحتفال، مع تنفيذ خطة لتجميل الشوارع المحيطة وإزالة العوائق البصرية، في ظل حرص المحافظة على أن تعكس الأجواء التراثية سحر الحضارة المصرية.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة البحر الأحمر

وشهدت محافظة البحر الأحمر استعدادات مكثفة في مدنها المختلفة، حيث جهزت مواقع متعددة في الغردقة منها ميدان العروسة، متحف الغردقة، ممشى النصر، ممشى جنوب الغردقة، ميدان الدهار، شارع الشيراتون، وسينزو مول، فضلًا عن ممشى شمال الغردقة وشاطئ رقم 4.

كما شملت الاستعدادات مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، التي تم تخصيص ميادين عامة وقصور ثقافة لبث الحدث التاريخي.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة الشرقية

في الشرقية، جهزت المحافظة شاشات عرض في شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب بحي أول الزقازيق، وفي منطقة فلل الجامعة أمام قصر الثقافة بحي ثانٍ، وكذلك في ميدان المنسي بمنيا القمح ومركز التنمية الشبابية بكفر صقر، كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع المراكز لاستقبال المواطنين ومتابعة البث المباشر.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة المنوفية

كثفت محافظة المنوفية استعداداتها عبر تجهيز ميادين رئيسية، من بينها ميدان عبد المنعم رياض ببركة السبع، وميدان العبور بأشمون، وميدان صيدناوي بتلا، وميدان الزراعة بقويسنا، إضافة إلى ممشى البطحة البحرية بمنوف وميدان النصب التذكاري بالباجور، كما شملت الخطة ميدان شرف بحي غرب شبين الكوم، لضمان أجواء احتفالية شاملة بالمحافظة.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة سوهاج

في سوهاج، تم تجهيز الميادين العامة ومراكز الشباب بشاشات عملاقة لبث الحفل، تحت إشراف المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، مع تنظيم فعاليات ثقافية وفنية موازية تعبر عن الفخر بالحضارة المصرية العريقة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا الحدث القومي.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة أسيوط

شهدت محافظة أسيوط استعدادات مكثفة شملت ميادين الحرب والسلام، المجذوب، المحطة، الساعة، أبو جبل، والقلعة، إضافة إلى مراكز الشباب والقرى السياحية مثل درنكة والمطيعة وإسكندرية التحرير.

كما جرى تجهيز ميادين الواسطى، التحرير بساحل سليم، والمحطة بالغنايم، لتوفير تجربة متابعة متميزة للمواطنين في جميع المراكز.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة بورسعيد

في بورسعيد، جرى تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بشاشات ضخمة، خاصة في المناطق الحيوية بالمدينة، لبث فعاليات الافتتاح وسط أجواء احتفالية مبهجة، مع مشاركة واسعة من الأهالي في مختلف الأحياء.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة قنا

استعدت محافظة قنا عبر تجهيز الساحات العامة والميادين، أبرزها الساحة الرئيسية بجامعة قنا وعدد من المراكز الرئيسية بالمحافظة، لنقل البث المباشر للافتتاح. كما تم إعداد فرق خدمية للتنظيم وتأمين مناطق التجمعات.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة الفيوم

جهزت محافظة الفيوم مواقع متعددة، أبرزها ميدان المسلة وميدان الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، وميدان الساعة بطامية، ومحطة بريد أبشواي، وسط أجواء احتفالية بمشاركة مراكز الشباب والمؤسسات الثقافية.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة أسوان

شهدت محافظة أسوان استعدادًا واسعًا لتغطية جميع مراكزها، حيث تم اختيار ميدان حديقة فريال، ميدان المعبد بكوم أمبو، ميدان النافورة، وميدان النصب التذكاري بإدفو، إضافة إلى ميدان المحطة ونادي أسوان الرياضي، كما تم تخصيص عدد من مراكز الشباب لعرض البث المباشر في القرى والمناطق النائية.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة البحيرة

في البحيرة، جهزت المحافظة ميادينها العامة في دمنهور وكفر الدوار وغيرها من المدن، إضافة إلى مراكز الشباب والساحات الثقافية، لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في متابعة الحدث.

شاشات عرض افتتاح المتحف في محافظة جنوب سيناء

أما محافظة جنوب سيناء، فشهدت استعدادات مميزة في مدنها السياحية مثل شرم الشيخ ودهب والطور، حيث نُصبت الشاشات في الميادين العامة، وتم تنظيم فعاليات فنية وثقافية لطلاب المدارس والجامعات احتفاءً بالحدث العالمي.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وسوف ينطلق حفل افتتاح المتخف المصري الكبير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وأن يستمر الحفل لمدة ساعة ونصف تقريبًا، يليها جولة لكبار الضيوف داخل قاعات المتحف، وسوف يكون المتحف مفتوحًا للجمهور اعتبارًا من 4 نوفمبر 2025، بعد الانتهاء من الفعاليات الرسمية.

بث مباشر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مجانًا

يمكن للمواطنين متابعة فعاليات حفل افتتاح المتحف الكبير لحظة بلحظة مجانًا، من خلال منصة تيك توك على الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــا).