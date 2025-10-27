قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
خدمات

فرصة لحديثي التخرج| وظائف خالية في البنك الزراعي 2025.. شروط التقديم

وظائف خالية في البنك الزراعي
وظائف خالية في البنك الزراعي
خالد يوسف

فتح البنك الزراعي المصري، باب التقديم لوظائف مصرفي وأخصائي في المركز الرئيسي والفروع المنتشرة بمختلف المحافظات، وذلك للجنسين من حديثي التخرج، ضمن خطة البنك لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمام خريجي الجامعات للانضمام إلى منظومته المصرفية الحديثة.

شروط التقدم في وظائف البنك الزراعي المصري

ـ أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

ـ أن تكون درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية (الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة، أو الدولية) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ـ أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي لا يقل عن درجة جيد (يحق للبنك الاكتفاء بإجراء الاختبارات لأصحاب التقديرات الأعلى).

ـ يحق للبنك اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لاحتياجات البنك في المركز الذي يوجد به مقر فرع البنك الزراعي المصري المُعلن عنه.

ـ يكون من خريجي دفعات أعوام 2021 حتى 2025.

ـ ألا يزيد السن عن 28 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

ـ أداء الخدمة العسكرية للذكور بدرجة أخلاق «قدوة حسنة» أو الإعفاء النهائي أو الاستثناء النهائي منها

ـ أداء الخدمة العامة للإناث فقط أو الإعفاء/الاستثناء منها.

ـ يكون عنوان المُتقدم للإعلان من ذات مركز المحافظة الذي يوجد بها احتياجات، وأن يكون هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

ـ يكون تاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي قبل تاريخ نشر الإعلان.

ـ تكون بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ نشر الإعلان.

رابط وظائف البنك الزراعي المصري

طريقة التقديم لوظائف البنك الزراعي المصري من خلال الرابط هــــنـــــــا.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف البنك الزراعي المصري

ـ أن يكون من الحاصلين على مؤهل البكالوريوس من كليات (التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية) القسم العربي أو الإنجليزي.

ـ أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أقسام (الاتصالات، علوم الحاسب، الشبكات، نظم المعلومات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، ميكاترونيكس) وذلك بالنسبة لوظائف تكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، الأنظمة الأمنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البنك الزراعي

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجه الأمامي).

ـ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجه الخلفي).

ـ صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها (للذكور).

ـ صورة ضوئية من شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء النهائي منها (للإناث).

ـ صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

حديثي التخرج وظائف خالية البنك الزراعي البنك الزراعي المصري

