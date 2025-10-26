قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الإنسانية تنتصر لعم غريب.. مصير قاس قي انتظار المتهمين بصفع مُسن السويس

صفع مُسن السويس
صفع مُسن السويس
خالد يوسف

شهدت محافظة السويس، حادثا مؤلما أثار غضبا واسعا بين المواطنين، بعد انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر التعدي بالصفع على رجل مسن أمام ابنته والجيران، من قبل أحد الأشخاص، في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين من التعدي على المسن، حيث اعتبروه إهانة لكرامتهم.

مقطع فيديو يثير غضب المصريين

اثار منشور مرفق بفيديو نشرته احدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة عامة من الغضب نتيجة ظهور شاب يصفع رجل مسن ـ والد الفتاة ـ وأظهر مقطع الفيديو المتداول تعدي الشاب على الرجل المسن، وسط صرخات ابنته التي استغاثت بالمارة قائلة: "الحقونا.. أبويا بيتضرب".

حيث حاول مالك العقار إجبار الأسرة على ترك الوحدة السكنية، مدعيًا أن نجل المسن سرق محتويات شقته، وأثار الفيديو حالة من الاستنكار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته على فعلته.

من هو الشخص المسن وسبب الصفعة؟

جاء المشهد الصادم، ليهزّ الشارع السويسى والشارع المصري خلال الساعات الماضية، خاصة أن الجميع شعر بالوجع على تلقي رجل مسن صفعات متتالية بقسوة من شخص أمام ابنته، ومنعه من دخول منزله الذى يعيش فيه منذ سنوات في محافظة السويس، ووثقت الواقعة عدسات الهاتف المحمول، لتتحول إلى قضية رأي عام دفعت أجهزة الأمن للتحرك الفوري وضبط المتهم.

المجني عليه هو غريب مبارك عبد الباسط، رجل تخطى الستين من عمره، يعاني من أمراض السكر والضغط والصرع، ويخضع لجلسات غسيل كلوي بانتظام. خرج بصحبة ابنته رحمة بعد صلاة الجمعة، متوجهًا إلى شقته المستأجرة في منطقة السيد هاشم بحي الجناين، لجلب أدويته وبعض احتياجاته بعد أن اضطر لمغادرتها قبل أيام إثر خلاف مع مالك العقار.

لكن ما إن وصل إلى المنزل حتى فوجئ بمالك العقار وشقيقه يمنعانه من الدخول، ليتطور الموقف سريعًا إلى اعتداء لفظي وجسدي، انتهى بصفعة على وجهه أمام ابنته والجيران، وسط استغاثات لم تُجدِ نفعًا.

تحرك فوري للأجهزة الأمنية بالسويس

ساهمت سرعة انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في تسريع استجابة الداخلية، إذ أصبحت المنصات الرقمية وسيلة فعالة لمراقبة الانتهاكات وإثارة الرأي العام، ما يشجع على التدخل السريع من الجهات المختصة.

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلالهما سيدة تستغيث من قيام شخصين بالتعدى على والدها المسن بالضرب، ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، موضحة أنه تم تحديد هوية المسن الظاهر في مقطع الفيديو (64 عامًا- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله، قرر أن شخصين هما «تاجر ملابس وشقيقه» تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها، والمستأجرة من والدهما.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهمين 4 أيام 

باشرت النيابة العامة في السويس، التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المجني عليه، وبعد تعرضه للإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، وعاد عقب علاجه بالمستشفى وذلك لاستكمال الإدلاء بأقواله.

وغادر غريب مبارك عبد الباسط، المسن الذى تعرض للصفع على وجهه فى السويس النيابة العامة، بعد الإدلاء باقواله أمام جهات التحقيق، وقررت النيابة حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلافات قديمة واتهام بالسرقة سبب الأزمة 

كشف محامي المجني عليه، عن سبب الأزمة بين الطرفين، والتي تعود إلى خلاف قديم، بعد أن اتهم مالك العقار نجل المستأجر بسرقة ملابس من شقة يستخدمها كمخزن لتجارته دون أي دليل، ومنذ ذلك الحين، بدأ المالك محاولات متكررة لطرد الأسرة من الشقة، رغم وجود عقد إيجار ساري المفعول.

وأضاف المحامي، أن موكله اضطر لمغادرة الشقة حفاظًا على أسرته بعد سلسلة من المضايقات، إلا أنه عاد يوم الواقعة فقط ليحصل على أدويته الخاصة، فكان اللقاء الأخير الذي وثقته الكاميرات.

وتابع، أن المتهمين لم يراعوا شيبته ولا مرضه، مؤكدًا أن موكله تعرض سابقًا لمحاولات طرد بالقوة وكسر باب شقته، وأن أسرته تمت ملاحقتها ومحاولة اقتحام الشقة أثناء وجود ابنته بمفردها، ما تسبب في إصابة خالتها وابنها بجروح وكدمات.

وأوضح، أن موكله حرر محضرًا رسميًا بقسم شرطة الجناين ضد المالك وابنه، اتهمهما فيه باستعمال القوة والتعدي البدني وتهديد أسرته، وفي المقابل، حرر المتهم وشقيقه محضرًا مضادًا يتهم فيه غريب بضربه.

الحبس 5 سنوات ينتظر المتهمين 

من الناحية القانونية، فإن الواقعة قد تترتب عليها عقوبات جنائية صارمة وفق القانون، فالتعدي بالضرب على شخص مسن يعتبر جناية يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر بحسب شدة الإصابات. 

كما أن منع شخص من دخول مسكنه يُعد تعديًا على الملكية وخرقًا للقانون المدني، ويمكن أن تتضمن العقوبات غرامات مالية وإلزام الجناة بالتعويض المدني للمتضرر، وفي حالة ثبوت تعرض الضحية لمضاعفات صحية نتيجة الاعتداء، قد يواجه المتهمون تهمة التسبب في أضرار جسدية خطيرة، مما يزيد من شدة العقوبة.

التبرعات تنهال على عم غريب

في بادرة إنسانية لاقت تقديرا واسعا، أعلن أحد فاعلي الخير عن توفير شقة إيجار للمسن غريب مبارك، المعروف إعلاميا بـ"مسن السويس"، في واحدة من أرقى مناطق المدينة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع إيجارها مدى حياة الحاج غريب وزوجته، تقديرا لما مر به من معاناة وتعاطفا مع حالته الصحية والإنسانية.

كما قرر النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ بالسويس، توفير شقه إيجار لـ عم غريب، وذلك بعد تعرضه للضرب على يد أحد الملاك الذي حاول طرده من شقته، مؤكدا أنه سيوفر الوحدة في أحسن منطقه وعلي نفقته الخاصه فوراً، وملزم بإيجارها مدي حياته وحياه زوجته.

الإنسانية تنتصر لعم غريب عم غريب غريب مبارك عبد الباسط مسن السويس محافظة السويس تعدي أحد الأشخاص على رجل مسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ندوة بتربية الإسكندرية

خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة.. ندوة توعوية بتربية الإسكندرية

شواطي مطروح والساحل الشمالى

الموج عالي والأجواء خريفية .. تفاصيل حالة الطقس في مطروح

جولة بمديرية أوقاف الإسكندرية

سرعة إنجاز المعاملات.. وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة لمتابعة سير العمل

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد