الإنسانية تنتصر لعم غريب.. مصير قاس قي انتظار المتهمين بصفع مُسن السويس

شهدت محافظة السويس، حادثا مؤلما أثار غضبا واسعا بين المواطنين، بعد انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر التعدي بالصفع على رجل مسن أمام ابنته والجيران، من قبل أحد الأشخاص، في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين من التعدي على المسن، حيث اعتبروه إهانة لكرامتهم.

مقطع فيديو يثير غضب المصريين

اثار منشور مرفق بفيديو نشرته احدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة عامة من الغضب نتيجة ظهور شاب يصفع رجل مسن ـ والد الفتاة ـ وأظهر مقطع الفيديو المتداول تعدي الشاب على الرجل المسن، وسط صرخات ابنته التي استغاثت بالمارة قائلة: "الحقونا.. أبويا بيتضرب".

حيث حاول مالك العقار إجبار الأسرة على ترك الوحدة السكنية، مدعيًا أن نجل المسن سرق محتويات شقته، وأثار الفيديو حالة من الاستنكار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته على فعلته.

من هو الشخص المسن وسبب الصفعة؟

جاء المشهد الصادم، ليهزّ الشارع السويسى والشارع المصري خلال الساعات الماضية، خاصة أن الجميع شعر بالوجع على تلقي رجل مسن صفعات متتالية بقسوة من شخص أمام ابنته، ومنعه من دخول منزله الذى يعيش فيه منذ سنوات في محافظة السويس، ووثقت الواقعة عدسات الهاتف المحمول، لتتحول إلى قضية رأي عام دفعت أجهزة الأمن للتحرك الفوري وضبط المتهم.

المجني عليه هو غريب مبارك عبد الباسط، رجل تخطى الستين من عمره، يعاني من أمراض السكر والضغط والصرع، ويخضع لجلسات غسيل كلوي بانتظام. خرج بصحبة ابنته رحمة بعد صلاة الجمعة، متوجهًا إلى شقته المستأجرة في منطقة السيد هاشم بحي الجناين، لجلب أدويته وبعض احتياجاته بعد أن اضطر لمغادرتها قبل أيام إثر خلاف مع مالك العقار.

لكن ما إن وصل إلى المنزل حتى فوجئ بمالك العقار وشقيقه يمنعانه من الدخول، ليتطور الموقف سريعًا إلى اعتداء لفظي وجسدي، انتهى بصفعة على وجهه أمام ابنته والجيران، وسط استغاثات لم تُجدِ نفعًا.

تحرك فوري للأجهزة الأمنية بالسويس

ساهمت سرعة انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في تسريع استجابة الداخلية، إذ أصبحت المنصات الرقمية وسيلة فعالة لمراقبة الانتهاكات وإثارة الرأي العام، ما يشجع على التدخل السريع من الجهات المختصة.

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلالهما سيدة تستغيث من قيام شخصين بالتعدى على والدها المسن بالضرب، ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، موضحة أنه تم تحديد هوية المسن الظاهر في مقطع الفيديو (64 عامًا- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله، قرر أن شخصين هما «تاجر ملابس وشقيقه» تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها، والمستأجرة من والدهما.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهمين 4 أيام

باشرت النيابة العامة في السويس، التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المجني عليه، وبعد تعرضه للإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، وعاد عقب علاجه بالمستشفى وذلك لاستكمال الإدلاء بأقواله.

وغادر غريب مبارك عبد الباسط، المسن الذى تعرض للصفع على وجهه فى السويس النيابة العامة، بعد الإدلاء باقواله أمام جهات التحقيق، وقررت النيابة حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلافات قديمة واتهام بالسرقة سبب الأزمة

كشف محامي المجني عليه، عن سبب الأزمة بين الطرفين، والتي تعود إلى خلاف قديم، بعد أن اتهم مالك العقار نجل المستأجر بسرقة ملابس من شقة يستخدمها كمخزن لتجارته دون أي دليل، ومنذ ذلك الحين، بدأ المالك محاولات متكررة لطرد الأسرة من الشقة، رغم وجود عقد إيجار ساري المفعول.

وأضاف المحامي، أن موكله اضطر لمغادرة الشقة حفاظًا على أسرته بعد سلسلة من المضايقات، إلا أنه عاد يوم الواقعة فقط ليحصل على أدويته الخاصة، فكان اللقاء الأخير الذي وثقته الكاميرات.

وتابع، أن المتهمين لم يراعوا شيبته ولا مرضه، مؤكدًا أن موكله تعرض سابقًا لمحاولات طرد بالقوة وكسر باب شقته، وأن أسرته تمت ملاحقتها ومحاولة اقتحام الشقة أثناء وجود ابنته بمفردها، ما تسبب في إصابة خالتها وابنها بجروح وكدمات.

وأوضح، أن موكله حرر محضرًا رسميًا بقسم شرطة الجناين ضد المالك وابنه، اتهمهما فيه باستعمال القوة والتعدي البدني وتهديد أسرته، وفي المقابل، حرر المتهم وشقيقه محضرًا مضادًا يتهم فيه غريب بضربه.

الحبس 5 سنوات ينتظر المتهمين

من الناحية القانونية، فإن الواقعة قد تترتب عليها عقوبات جنائية صارمة وفق القانون، فالتعدي بالضرب على شخص مسن يعتبر جناية يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر بحسب شدة الإصابات.

كما أن منع شخص من دخول مسكنه يُعد تعديًا على الملكية وخرقًا للقانون المدني، ويمكن أن تتضمن العقوبات غرامات مالية وإلزام الجناة بالتعويض المدني للمتضرر، وفي حالة ثبوت تعرض الضحية لمضاعفات صحية نتيجة الاعتداء، قد يواجه المتهمون تهمة التسبب في أضرار جسدية خطيرة، مما يزيد من شدة العقوبة.

التبرعات تنهال على عم غريب

في بادرة إنسانية لاقت تقديرا واسعا، أعلن أحد فاعلي الخير عن توفير شقة إيجار للمسن غريب مبارك، المعروف إعلاميا بـ"مسن السويس"، في واحدة من أرقى مناطق المدينة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع إيجارها مدى حياة الحاج غريب وزوجته، تقديرا لما مر به من معاناة وتعاطفا مع حالته الصحية والإنسانية.

كما قرر النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ بالسويس، توفير شقه إيجار لـ عم غريب، وذلك بعد تعرضه للضرب على يد أحد الملاك الذي حاول طرده من شقته، مؤكدا أنه سيوفر الوحدة في أحسن منطقه وعلي نفقته الخاصه فوراً، وملزم بإيجارها مدي حياته وحياه زوجته.