تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم

تحويل سيارتك الي غاز
تحويل سيارتك الي غاز
خالد يوسف

إذا كنت ترغب في تحويل سيارتك من بنزين للعمل بالغاز الطبيعي، توفيرا للوقود وحفاظا على البيئة، أتاح جهاز تنمية المشروعات آلية لدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي عن طريق التقسيط وبدون مقدم أو فوائد.

ويستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع وزارة البترول.

كيفية تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي

توجد مجموعة من التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء عند القيام بتحويل السيارات للغاز الطبيعي، وفقا لما أعلنته الشركة المصرية لتكنولوجيا الغاز «غاز تك»، إحدى شركات قطاع البترول، بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتراوح أسعار أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ما بين 5000 جنيه إلى 7500 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن أن تزداد تلك القيمة فى بعض الحالات لتصل لـ9250 جنيها فى حالة السيارات الميكروباص.

فوائد تحويل السيارة من البنزين لغاز

من فوائد تحويل السيارة من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي، الحفاظ على البيئة، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي يساهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه، ما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية، كما أنها أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء.

المستندات المطلوبة

ـ صورة من رخصة السيارة.

ـ صورة من بطاقة مالك السيارة.

ـ صورة من بطاقة الضامن.

ـ إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

ـ التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 و8000 جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.

أماكن فروع مراكز تحويل السيارات إلى غاز طبيعي في المحافظات 

محافظة الجيزة

ـ كارجاس العمرانية 01144421353 /01204010960

منزل كوبري العمرانية بجوار جراج الشرقية للدخان.

ـ كارجاس مصدق 01202223971/01011158847/01129554470

أول شارع مصدق أمام سنترال الدقي.

محافظة القاهرة

ـ كارجاس وادي حوف 01062257566

بمحطة وطنية وادي حوف أمام المترو سور النصر للسيارات.

ـ كارجاس عبود شبرا 01202223967/01016541114/01125183444

كارجاس عبود أمام مرور عبود على ترعة الإسماعيلية

ـ كارجاس ألماظة المركزية 01200745596/01015158763/01148222017

خلف السوبر جيت أمام دار الإشارة ومصنع فايزر.

محافظة قنا

ـ محطة كارجاس قنا 01094872891

بجوار موقف البحر الأحمر.

محافظة سوهاج

ـ كارجاس سوهاج 01062255601 / 01204010969

بجوار كمين الروافع.

محافظة المنيا

ـ كارجاس المنيا 01062252442

في شارع شلبي.

محافظة بنى سويف

ـ كارجاس بني سويف 01204012043

في بني هارون.

محافظة الفيوم

ـ كارجاس الفيوم 01204012043

بمحطة التعاون بجوار فيلا المحافظ.

محافظة البحيرة

ـ كارجاس دمنهور 01065411167

بجوار مجمع المواقف الجديد.

محافظة الإسكندرية

ـ كارجاس سموحة 01211116178/01204010980

شاع النقل والهندسة بجوار بوابة 8 نادي سموحة.

محافظة بورسعيد

ـ كارجاس مبارج 01211116179/01062255809

الضواحي أمام مسجد سرحان بجوار الاستثمار.

محافظة الشرقية

ـ كارجاس العاشر من رمضان 01062252114/01119903994

بعد الكوبري الثاني طريق «مصر- الإسماعيلية».

ـ كارجاس الزقازيق، العصلوجي طريق «بلبيس- الزقازيق» مدخل الزقازيق بجوار قصر الندى قبل سوق الخردة بـ200 متر.

ت 01271515257/01090192537/01143918192

محافظة دمياط

ـ كارجاس شطا 01211116179/01062255809

داخل محطة التعاون بشطا على اليمن في اتجاه دمياط بورسعيد.

محافظة الدقهلية

ـ كارجاس المنصورة 01020223770

شارع النخلة أمام كلية آداب القديمة خلف مستشفى الصدر.

محافظة الإسماعيلية

ـ محطة كارجاس عز الدين 01211116182/01065399906

بمحطة طايع طريق «مصر- الإسماعيلية».

محافظة السويس

ـ كارجاس السويس 01204012046 /01062257331

طريق ناصر داخل محطة التعاون.

محافظة القليوبية

ـ كارجاس بنها 01062254559

طريق اتريب كفر شكر.

محافظة المنوفية

ـ كارجاس شبين الكوم 01145668228

بجوار مجمع المواقف.

محافظة الغربية 

ـ كارجاس طنطا 01204010959 /01145667995

طريق المعاهدة.

محافظة البحر الأحمر

ـ كارجاس الغردقة 01094872891

داخل محطة وطنية النجدة أمام مساكن النجدة.

تحويل سيارتك الي غاز جهاز تنمية المشروعات حفاظا على البيئة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط وزارة البترول غاز طبيعي بنزين

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
صحة الشرقية
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
