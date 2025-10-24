قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
صحيفة: مسؤولون أمريكيون أخبروا حليفا عربيا بأن إسرائيل خرجت عن السيطرة
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:36 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:03 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:39 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:50 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:15 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:33 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:36 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:03 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:39 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:50 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:15 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:33 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:37 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:04 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:40 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:51 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:16 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:34 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:41 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:09 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:44 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:54 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:19 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:38 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:25 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:29 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:42 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:08 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:24 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:23 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:49 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:27 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:40 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:21 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:32 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:00 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:35 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:09 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:28 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:33 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:58 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 12:37 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:52 م

ـ موعد صلاة المغرب 6:17 م

ـ موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

ستكون مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:29 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:53 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:34 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:48 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:14 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:29 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:27 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:33 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:49 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:15 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:29 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:52 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:21 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:55 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 4:05 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 6:29 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:48 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:23 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:27 م

ـ موعد صلاة العصر: 3:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 6:03 م

ـ موعد صلاة العشاء: 7:20 م

