مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر في القاهرة و المحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ٧ أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:43 ص
موعد صلاة العصر 03: 4
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:50
مواقيت الصلاة اليوم في الاسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:08
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:21
موعد صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 3:59 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:31
موعد صلاة العصر 3:52 م
وقت صلاة المغرب 6:22 م
وقت صلاة العشاء 7:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 58: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:42
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق
موعد أذان الفجر 5:24 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:42 ظهرا.
- موعد أذان العصر: 4:2 عصرا.
- موعد أذان المغرب: 6:32 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:49 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
- موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:42 ظهرا.
- موعد أذان العصر: 4:2 عصرا.
- موعد أذان المغرب: 6:32 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:50
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط
- موعد أذان الفجر: 5:27 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:43 ظهرا.
- موعد أذان العصر: 4:4 عصرا.
- موعد أذان المغرب: 6:35 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:50 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا
- موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:44 ظهرا.
- موعد أذان العصر: 4:5 عصرا.
- موعد أذان المغرب: 6:37 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:54 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
- موعد أذان الفجر: 5:25 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:44 صباحا.
- موعد أذان العصر: 4:6 مساء.
- موعد أذان المغرب: 6:37 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:53 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم في المنيا
- موعد أذان الفجر: 5:27 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:45 صباحا.
- موعد أذان العصر: 4:7 مساء.
- موعد أذان المغرب: 6:38 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:54 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم في قنا
- موعد أذان الفجر: 5:20 صباحا.
- موعد أذان الظهر: 12:38 مساء.
- موعد أذان العصر: 4:0 مساء.
- موعد أذان المغرب: 6:31 مساء.
- موعد أذان العشاء: 7:46