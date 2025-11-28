أعلن إعلام سوري، نزوح عشرات العائلات من بلدة بيت جن إلى المناطق القريبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع اشتباكات عنيفة جنوب البلاد بين قوات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي وأهالي بلدة بيت جن الواقعة في ريف دمشق، على مسافة نحو 11 كيلومترًا شرق الحدود مع إسرائيل.



ووفقًا لما بثّته قناة سوريا تي في، فقد دخلت دورية إسرائيلية البلدة عند الساعة 3:40 فجرًا، قبل أن تُحاصر، ما أدى إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين.

قصف مدفعي

وفي الوقت نفسه، أُفيد عن قصف مدفعي استهدف المناطق المحيطة بالبلدة خلال تطور الأحداث. كما ذكرت القناة أن مروحيات إسرائيلية هاجمت مواقع في بيت جن في ظل استمرار الاشتباكات بين الأهالي والقوات الإسرائيلية.



ووفق المعلومات الأولية، أشارت القناة إلى مقتل اثنين من السكان المحليين خلال العملية، قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الموقع.