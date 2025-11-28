قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية (اعتبارا من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين).

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 26 درجة مئوية.

 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من حلايب والشلاتين إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح أحياناً على مناطق من سيوة - السلوم- مطروح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 26 16
دمنهور 26 15
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 26 16
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 25 14
دمياط 23 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 25 12
رفح 24 12
رأس سدر 24 13
نخل 22 11
كاترين 18 08
الطور 25 16
طابا 23 14
شرم الشيخ 27 20
الإسكندرية 25 15
العلمين 24 14
مطروح 23 12
السلوم 24 13
سيوة 23 10
رأس غارب 26 18
الغردقة 26 19
سفاجا 27 19
مرسى علم 28 20
الشلاتين 28 25
حلايب 26 23
أبو رماد 27 23
رأس حدربة 26 23
الفيوم 25 11
بني سويف 25 11
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 13
قنا 27 15
الأقصر 30 16
أسوان 30 18
الوادي الجديد 28 10
أبوسمبل 29 20

هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية شبورة مائية أمطار

