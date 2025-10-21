مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ٢١ أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:34 ص

• موعد الشروق: 7:01 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:40 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:52 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:18 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:35 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:39 ص

• موعد الشروق: 7:07 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:45 م

• موعد أذان ‎العصر: 3:56 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:22 م

• ‎موعد أذان العشاء: 7:40 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:26 ص

• موعد الشروق: 6:49 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:33 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:50 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:17 م

• موعد أذان العشاء: 7:31 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:50 ص

• موعد الشروق: 7:18 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:56 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:07 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:33 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:51 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 5:23 ص

‎• موعد الشروق: 6:48 ص

• موعد أذان الظهر: 12:29 م

• موعد أذان العصر: 3:40 م

• موعد أذان المغرب: 6:10 م

• موعد أذان العشاء: 7:26 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:21 ص

• موعد الشروق: 6:47 ص

• موعد أذان الظهر: 12:27 م

• موعد أذان العصر: 3:42 م

• موعد أذان المغرب: 6:08 م

• موعد أذان العشاء: 7:24 م