قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 21-10-2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق: 21 /10 /2025، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

 موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 5:26 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:49 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:33ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:50 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:17 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:30 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

 وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

ترشيحاتنا

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد