قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس25 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة. 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القاهرة2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:18 ص6:45 ص12:47 م4:12 م6:48 م8:5 م
الأسكندرية2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:22 ص6:50 ص12:52 م4:18 م6:53 م8:11 م
طنطا2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:19 ص6:46 ص12:48 م4:14 م6:49 م8:7 م
المنصورة2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:5 م
الزقازيق2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:17 ص6:44 ص12:46 م4:12 م6:47 م8:4 م
أسيــوط2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:21 ص6:45 ص12:47 م4:13 م6:48 م8:3 م
سوهاج2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:19 ص6:43 ص12:45 م4:11 م6:46 م8:1 م
بنى سويف2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:20 ص6:46 ص12:47 م4:13 م6:49 م8:5 م
المنيا2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:22 ص6:47 ص12:49 م4:14 م6:50 م8:6 م
قنا2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:15 ص6:39 ص12:41 م4:6 م6:42 م7:57 م
أســوان2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:16 ص6:38 ص12:40 م4:5 م6:42 م7:55 م
مطروح2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:33 ص7:1 ص1:3 م4:28 م7:4 م8:22 م
الغردقة2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:10 ص6:34 ص12:36 م4:2 م6:38 م7:53 م
الخارجة2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:26 ص6:49 ص12:51 م4:16 م6:52 م8:6 م
الإسماعيلية2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:14 ص6:41 ص12:43 م4:9 م6:44 م8:1 م
دمياط2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:15 ص6:43 ص12:44 م4:10 م6:46 م8:4 م
السلوم2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:41 ص7:9 ص1:11 م4:37 م7:12 م8:30 م
نويبع2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:5 ص6:31 ص12:33 م3:59 م6:34 م7:51 م
حلايب2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:2 ص6:23 ص12:25 م3:50 م6:27 م7:39 م
شرم الشيخ2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:8 ص6:33 ص12:34 م4:0 م6:36 م7:51 م
الفيوم2025-09-253 ربيع الآخــر 14475:21 ص6:47 ص12:48 م4:14 م6:50 م8:6 م
مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الخميس مواقيت الصلاة في القاهرة موعد صلاة الفجر موعد صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

غزة

عمرو الورداني: نور النبي باقٍ والأمة ستظل متمسكة بالحياة رغم الحصار والعدوان

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد