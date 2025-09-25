مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس25 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القاهرة
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:18 ص
|6:45 ص
|12:47 م
|4:12 م
|6:48 م
|8:5 م
|الأسكندرية
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:22 ص
|6:50 ص
|12:52 م
|4:18 م
|6:53 م
|8:11 م
|طنطا
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:19 ص
|6:46 ص
|12:48 م
|4:14 م
|6:49 م
|8:7 م
|المنصورة
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:17 ص
|6:44 ص
|12:46 م
|4:12 م
|6:47 م
|8:5 م
|الزقازيق
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:17 ص
|6:44 ص
|12:46 م
|4:12 م
|6:47 م
|8:4 م
|أسيــوط
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:21 ص
|6:45 ص
|12:47 م
|4:13 م
|6:48 م
|8:3 م
|سوهاج
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:19 ص
|6:43 ص
|12:45 م
|4:11 م
|6:46 م
|8:1 م
|بنى سويف
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:20 ص
|6:46 ص
|12:47 م
|4:13 م
|6:49 م
|8:5 م
|المنيا
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:22 ص
|6:47 ص
|12:49 م
|4:14 م
|6:50 م
|8:6 م
|قنا
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:15 ص
|6:39 ص
|12:41 م
|4:6 م
|6:42 م
|7:57 م
|أســوان
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:16 ص
|6:38 ص
|12:40 م
|4:5 م
|6:42 م
|7:55 م
|مطروح
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:33 ص
|7:1 ص
|1:3 م
|4:28 م
|7:4 م
|8:22 م
|الغردقة
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:10 ص
|6:34 ص
|12:36 م
|4:2 م
|6:38 م
|7:53 م
|الخارجة
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:26 ص
|6:49 ص
|12:51 م
|4:16 م
|6:52 م
|8:6 م
|الإسماعيلية
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:43 م
|4:9 م
|6:44 م
|8:1 م
|دمياط
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:15 ص
|6:43 ص
|12:44 م
|4:10 م
|6:46 م
|8:4 م
|السلوم
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:41 ص
|7:9 ص
|1:11 م
|4:37 م
|7:12 م
|8:30 م
|نويبع
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:5 ص
|6:31 ص
|12:33 م
|3:59 م
|6:34 م
|7:51 م
|حلايب
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:2 ص
|6:23 ص
|12:25 م
|3:50 م
|6:27 م
|7:39 م
|شرم الشيخ
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:8 ص
|6:33 ص
|12:34 م
|4:0 م
|6:36 م
|7:51 م
|الفيوم
|2025-09-25
|3 ربيع الآخــر 1447
|5:21 ص
|6:47 ص
|12:48 م
|4:14 م
|6:50 م
|8:6 م