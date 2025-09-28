قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
مقالات

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

خطاب وصف بالجريء، والغير مسبوق، لرئيس أمريكي. ترامب، يهاجم الأمم المتحدة، من علي منبرها. ولا يري جدوي من وجودها. دعم لإستمرار حرب الإبادة في غزة. والحرب في أوكرانيا. وتهديد لفينزويلا. وتمجيد للعدوان علي إيران. هل هي استراتيجية السلام بالحروب؟. ترامب، يري أمريكا، في عصرها الذهبي، وأنها الأولي في العالم، عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ونفوذا. فهل يلمح إلي هواجس تراجع الهيمنة الأمريكية، بعد تعزيز تقارب الصين والهند وروسيا. وصعود دوري منظومتي شنغهاي والبريكس؟. 

من خارج الأعراف والضوابط المعروفة، لرئيس الولايات المتحدة. جاء خطاب ترامب، الناري. ضد معظم العالم، في الأمم المتحدة. إلا إسرائيل. حاملا الرسائل إلي الداخل الأمريكي والخارج. فهل أراده ترامب، خطاب صاحب القرار الأوحد في العالم، أم هو خطاب أزمة تراجع هيمنة الولايات المتحدة؟ هل بدأ يلمس واقعيا، أن قوي كبري ومنافسة، ترفض الهيمنة الأمريكية. وتقاومها وتضعفها. وأن العالم، يعيش عصر التعددية القطبية، وليس العصر الأمريكي الذهبي، كما يقول؟.
إذا كان ترامب، يطمح بقوة لنيل جائزة نوبل للسلام، فقد جاءه الرد من حليفه، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن عليه أولا وقف الحرب في غزة.

 وهنا السؤال. هل نسف ترامب، شعاره العمل علي وقف الحروب. تحت عنوان السلام بالقوة؟ أم انقلب عليه، ليكون السلام بالحروب، أو الاستسلام؟. كما يجري في دعمه حرب الإبادة في غزة. وتهديد الفلسطينيين. ووصف روسيا بنمر من ورق. هجوم ترامب، تضمن تقريع حاد للأمم المتحدة، ووصل الأمر إلي حد القول. إنه لا جدوي من وجودها. وهذا الهجوم، جاء بعد ساعات علي مؤتمر "حل الدولتين"، واعتراف دول كثيرة بدولة فلسطين. هل هو مؤشر علي نسف النظام العالمي، للحفاظ علي الهيمنة الأمريكية؟. الطامح إلي جائزة نوبل، كرس قسما من خطابه لتهديد فينزويلا، واسقاط نظامها برئاسة مادورو. فهل يشير ذلك إلي استراتيجية للسيطرة علي غرب العالم؟ وهل ستعمل واشنطن، علي تنظيم انقلابات وحروب ضد اللاتنيين؟. 
تهديدات ترامب، طالت إيران أيضا، وتفاخر بأن لا أحد يستطيع تدمير برنامجها النووي، كما فعلت أمريكا. فهل يعمل ترامب، علي تكريس الهيمنة الأمريكية المطلقة في غرب آسيا، عبر توسيع الحروب؟ وماذا تعني رغبته بالعودة إلي قاعدة باجرام في أفغانستان؟. بالتأكيد لن ينسي ترامب، صورة الاستعراض العسكري الصيني التاريخي. وزعماء وقادة نحو 20 دولة علي منصتها. وفي مقدمتهم الروسي والكوري الشمالي والإيراني، إلي جانب الصيني. وهم جميعا ضد الهيمنة الأمريكية. والسؤال هنا. هل هو خطاب أزمة الهيمنة، أم أزمة خطاب؟.

ترامب الأمم المتحدة غزة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

وزير الري

وزير الري: نحتاج 120 مليار متر مكعب مياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل

الفنان عبدالمنعم رياض

عبد المنعم رياض: مسرحية "7 راكب" تمثل تجربة فريدة في استخدام السيكو دراما كأداة للعلاج بالفن

بيت الوطن

الإسكان: جميع قطع أراضي بيت الوطن مميزة.. وزيادة جديدة في الطرح

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

