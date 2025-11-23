رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الشائعات المتداولة حول اعتزالها الغناء، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم أعمال جديدة لجمهورها.

جاء ذلك عبر رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها أنها بخير رغم مرورها بظروف صعبة، مشددة على أن الغناء هو حياتها ولن تتخلى عنه إلا بالموت.

وأكدت شيرين أنها تُحضّر لمفاجآت فنية قريبة، وستظهر لجمهورها من أماكن مختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى تعرضها لمواقف مؤذية من مقربين، لكنها تظل قوية ومتمسكة بدعم جمهورها الذي اعتبرته مصدر قوتها واستمرارها في الساحة الفنية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: